微软 365 总经理：Win11，为混合办公和学习而生的操作系统

IT之家 6 月 26 日消息 6 月 24 日晚上，微软发布了 Windows 11 系统，带来了这是微软 Windows 系统十年来最重要的一次升级。近期，Microsoft 365 总经理 Wangui McKelvey 发文表示，Windows 11 是为混合办公和学习而生的操作系统。要向大家倾情推荐 Windows 11 为支持远程办公、以及孩子们在混合环境中远程学习带来的创新体验。PC 已经不仅仅是用来进行文字处理或是运行应用程序的平台 —— 它名副其实地成了我们与世界沟通的“窗口”。将 Windows 10 的应用兼容性承诺延续至 Windows 11，并将其作为 Windows 11 的核心设计宗旨。微软承诺，用户可通过应用保证（App Assure）让应用程序继续在 Windows 11 上运行。

下面是文章内容：

我们从过去的一年中学到很多，其中重要的一点就是组织需要韧性，而技术创新是构建韧性过程中至关重要的一环。全球疫情以人们不曾想象的方式加速了数字化转型，然而，令我们感到既骄傲又荣幸的是，世界上有那么多人选择将 Windows 作为加速数字化转型的平台。

混合办公和学习正在成为新常态，这意味着组织需要一种能够更好支持人们在家、在办公室、在学校或者任何地方工作和学习的操作系统。它还需更易于 IT 管理，并提供更先进的安全性来应对越来越复杂和严峻的数字安全挑战。

我们正式宣布了 Windows 11，这是一款专为混合办公和学习而生的操作系统。我本人是在疫情期间加入微软公司的，因为并不住在雷德蒙德的微软总部附近，所以我入职后的每一天，其实都是在混合办公。也正是出于这个原因，我要向大家倾情推荐 Windows 11 为支持远程办公、以及孩子们在混合环境中远程学习带来的创新体验。此外，我还将与大家分享 Windows 11 对于组织而言意味着什么，以及为什么我强烈建议大家现在就行动起来。让我们开始吧。

为混合办公和学习而优化设计的操作系统

在混合办公和学习成为新常态的今天，PC 已经不仅仅是用来进行文字处理或是运行应用程序的平台 —— 它名副其实地成了我们与世界沟通的“窗口”。PC 将我们与同事、朋友、学生、家人彼此联通，帮助我们以创新的方式分享知识、解决问题。PC 连接起工作、学习和个人生活，因此所有与工作、教育、学习相关的计算体验，也要变得更个性化。

今天宣布的 Windows 11 将重塑 Windows 带给人们的工作和学习体验。用户的感受比以往任何时候更重要，我们考虑的不仅是要提升生产力，还有如何促进学生的互动、提高员工满意度，以及吸引和留住更多的人才。因此，Windows 11 在确保毫不妥协的性能、安全与管理性的基础上，带来了更加顺畅、个性化的用户体验。

为了构建更适合混合工作和学习的全新体验，我们对整体用户界面进行了现代化改进，同时又保留了人们熟悉的操作感受。我们努力让“开始菜单”看起来更现代，并确保人们能更容易地找到应用和推荐文档。

像大多数人一样，我每天也会同时打开好多个窗口来处理文档、PPT 和表格。在 Windows 11 中，我们致力于改进人们与这些窗口互动的方式，让人们更好地组织它们、将窗口固定到屏幕的特定位置、对窗口进行分组，并随时方便地在分组固定的窗口中来回切换。事实上，我个人最喜欢的功能是，当我随时把电脑从拓展坞上拔出来或者插回去的时候，Windows 11 会记住我在屏幕每个位置固定的窗口分组，这让我可以随时继续刚才的工作，帮我省下了不少时间。

凭借 Windows 11 卓越的性能，用户还将在 Office 里面体验到最新的视觉增强功能，它们是基于 Fluent 设计语言和系统开发的，能够为您的应用带来更加无缝和简化的 PC 体验。举例来说，作为深色模式（Dark Mode）忠实粉丝的我，可以将 Office 设置为与 Windows 主题相同的视觉体验，我可以随心所欲地选择我喜欢的 Office 主题，包括深色模式、白色、彩色或深灰主题等。

会议是工作中不可或缺的一部分，我们所有人都或多或少地有过“在静音模式下发言”或“需要确保所有与会人员都能够看到展示文案”的经历。为了满足用户的需求，我们进一步集成了包括 Microsoft Teams 在内的多个协同和通信应用，以便在会议期间，用户可以直接从桌面任务栏轻松开关麦克风，可以共享桌面，或共享某一单个应用程序。

Windows 11 不仅适用于我们成年人，它也同样适用于儿童。像世界各地绝大部分的孩子们一样，我的孩子在过去一年中也一直进行在线学习。在构建 Windows 11 中的功能时，我对其提供的更多卓越的无障碍增强功能感到骄傲。例如，我女儿有些时候会更愿意选择大声说出来，而非打字。通过更多的手势、语音和笔的交互，她几乎可以在任何应用程序中通过语音进行打字或者用数字笔进行书写。这样，无论学生的能力或学习习惯如何，他们都可以自己访问相关的学习材料，增强自信心和学习的主动性。同时，老师也可以为所有学生根据他们的特点定制学习方案，从而可以充分利用课堂时间。

很多孩子们也喜欢通过视频来进行在线学习，但这很难集中注意力。为了解决这一问题，Windows 11 提供了可以集中注意力的全新工具，包括模糊背景的智能摄像头以及最小化视觉杂乱的设置模式。这些创新可以帮助学生们无论是在家或在学校，都能将注意力集中到作业中去。

作为一名家长，孩子的安全，特别是保障孩子的线上安全，至关重要。Windows 11 通过屏蔽有害或者不恰当的内容，致力于随时随地保护孩子的安全。

更加简易的 IT 部署和管理

混合办公和混合学习都为 IT 带来了更多的复杂性。随着用户不再在单一地点工作或学习，他们可能会使用多个不同的设备。在这一混合办公和学习的新趋势下，IT 需要操作系统提供更大的简易性。

Windows 11 是以一致、兼容，并为人们所熟悉的 Windows 10 为基础构建的。为 Windows 11 所做的计划、准备、部署工作其实和今天为 Windows 10 所做的没什么两样。升级到 Windows 11 就像是安装 Windows 10 的功能更新一样简便易行。今天大家所熟悉的管理体验，包括 Microsoft Endpoint Manager、云设置、Windows Update for Business、Autopilot 这些，都完全支持即将到来的 Windows 11 环境。当“Windows 预览体验计划”（Windows Insider Program）开始提供 Windows 11 时，Windows 企业版和教育版用户亦可利用 Azure 虚拟桌面对其进行提前测试。

我们也从众多用户中了解到，年度更新更能够满足他们的需求。简化的服务方案也使年度更新更易于部署。因此，Windows 11 将每年进行一次更新，并为家庭版或专业版提供为期 24 个月的支持，为企业版和教育版提供 36 个月的支持。

我们将 Windows 10 的应用兼容性承诺延续至 Windows 11，并将其作为 Windows 11 的核心设计宗旨。微软承诺，用户可通过应用保证（App Assure）让应用程序继续在 Windows 11 上运行。这项服务可帮助用户规模超过 150 人的客户解决任何应用问题，且无需额外费用。自 2018 年至今，应用保证已经为数以千计的客户提供了支持，对近 80 万应用进行了评估，应用兼容性达 99.7%。而对于剩余的 0.3%，应用保证团队将与客户直接沟通，确保这部分应用也能够正常运行。

我们还发布了用于 Microsoft 365 的 Test Base，其自动应用测试工具可测试业务关键性应用。如果测试结果显示应用可能出现问题，应用保证将提供帮助。

如果您的组织部署的是受支持的 Windows 10 版本，包括 1909 或更高版本的 Windows 10 企业版、20H1 或更高版本的 Windows 10 专业版，您可以通过 Windows Update for Business 将符合条件的电脑直接升级至 Windows 11。

从芯片到云端的高级安全性

安全的重要性更胜以往。在我们见识过的最为复杂的网络安全环境中，您需要持续发展下一代平台，以应对持续变化的威胁形势。在用户不断在网络、设备和应用之间切换时，这类平台就显得尤为重要。

Windows 11 是“零信任”就绪的，从设计源头确保了安全性，采用新的内置安全技术，增加从芯片到云端的保护，同时实现生产力和新体验。硬隔离、加密和恶意软件防护等关键安全功能默认开启。我们还通过简化 Windows Hello 企业版的部署步骤，使免密登录更易于操作。所有这些组件在后台协同工作，在不牺牲质量、性能或体验的前提下保证用户安全。我们还与 OEM 和芯片伙伴密切合作，提升安全基准，以应对不断变化的威胁形势，满足混合办公及远程教育的需求。Windows 11 配备的这组新硬件将打造更强大、更能抵御攻击的基础。

事实上，我们对于 Windows 11 的安全性设计可以追溯到 2019 年。当时微软发布了第一款核心安全 PC（secured-core PC），这是数字安全领域的一次重大变革。与我们的 PC 制造商和芯片合作伙伴合作开发的核心安全 PC，将安全技术卓越实践用于支撑 Windows 的固件层或设备核心。核心安全 PC 的抗病毒感染能力是传统 PC 的两倍。与行业合作伙伴合作，仅在 2020 年，我们就处理了超过 300 亿次身份验证，并保护用户免受 300 亿次电子邮件威胁和近 60 亿次端点威胁。

请在接下来的几天至几周内继续关注有关 Windows 11 安全性的更多详细信息，以及微软对更广泛的安全解决方案的持续投入，以帮助您在设备、操作系统、应用程序等环节中保护数据安全。

Windows 10 中的持续创新

如今，Windows 10 的月活跃设备超过 13 亿台，我们很荣幸地看到有如此多的用户选择 Windows 10 进行工作、娱乐和学习。当用户开始迁移到 Windows 11 时，我们还将继续为 Windows 10 提供支持。事实上，我们将在 2021 年下半年发布 Windows 10 21H2 版本，对当前功能进行更新，包括支持如 Universal Print 等混合办公功能，以及增强管理和部署功能，如 Windows Autopilot。

我们致力于让 Windows 11 按照按需服务，这包括在将要到来的节假日期间尽快将符合条件的 PC 升级到 Windows 11 的灵活性，以及在 Microsoft Endpoint Manager 中同时管理 Windows 10 和 Windows 11 设备；或者，您可以更新到 Windows 10 21H2 版本，以便在您开启 Windows 11 旅程前继续使用更新、安全且受支持的 Windows 10 版本。

此外，如果您尚未更新，我们建议您加入 Microsoft Endpoint Manager 中的 Endpoint Analytics，我们将提供建议以帮助您判断近期是否适合迁移到 Windows 11，包括了解并解决设备硬件要求。

适合混合办公和学习的操作系统

Windows 11 是适用于混合办公和学习的操作系统。您现在可以通过以下几种方式开始体验：

在未来几周内推出后，您可以加入“Windows 预览体验计划商业版”（Windows Insiders Program for Business），开始在预览版本中体验 Windows 11。如果您是企业客户或教育客户，还可以使用 Azure 虚拟桌面来探索 Windows 11。

如果您没有加入该计划，您还可以使用 Microsoft Endpoint Manager 进行云管理，利用云的强大功能来管理您的所有 Windows 端点，无论是 Windows 10、Windows 11，还是 Azure 虚拟桌面的虚拟化系统。在 Microsoft Endpoint Manager 中，您可以使用云配置来加速部署，也可以使用 Endpoint Analytics 来更轻松地向 Windows 11 迁移。

Windows 11 的安全性同样值得信赖。如果您尚未购买核心安全 PC，现在是绝佳时机。我们还对 Windows Hello 企业版进行了提升，方便用户更轻松地实现免密登录。

开始试用以了解它在您的环境中的运行情况。当涉及到应用程序兼容性时，我们还为您提供了应用保证的保障。

我们非常高兴 Windows 11 能为您混合办公和学习带来新体验。我们将与您一起踏上这段旅程，并随时准备为您提供帮助。