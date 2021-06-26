微软 Win11，20 多年来首个没有 IE 浏览器的 Windows 版本

IT之家 6 月 26 日消息 在 Windows 10 的生命周期中，你可能已经安装了 IE 浏览器、微软 Edge 的经典版本，以及新的 Chromium 驱动的 Edge 浏览器。这三个浏览器完美地说明了微软在过去十年中与网页的斗争，但现在已经确认，IE 浏览器将在 2022 年安息，它也将从 Windows 11 中消失。

IT之家获悉，微软透露，Internet Explorer 将在 Windows 11 中被“禁用”。起初，我担心这意味着 IE 浏览器可能会在 2022 年 6 月 15 日其棺材上的最后一颗钉子钉下之前会继续存在，但实际上它将从 Windows 11 中完全消失。“Internet Explorer 11 桌面应用程序将不能在 Windows 11 上使用。Microsoft Edge 是 Windows 11 的默认浏览器，”微软发言人向外媒 The Verge 解释说。“MSHTML 引擎作为 Windows 11 操作系统的一部分存在，为 Microsoft Edge 中的 IE 模式提供支持。”

我们没有预想 IE 浏览器会出现在 Windows 11 中，但微软确实警告说，尽管计划在 2022 年 6 月 15 日对消费者版本进行删除，但 Windows 10 长期服务渠道（LTSC）在明年仍将包括 IE 浏览器。现在，Windows 11 将完全删除该浏览器，如果你使用 iexplore 等快捷方式，那么你现在将被重定向到 Microsoft Edge 浏览器。

这是 20 多年来，微软第一次没有将 IE 浏览器与新版 Windows 捆绑在一起。如果没记错的话，1997 年的 Windows 95 OEM 服务版本 2.5 是微软第一次明确地将 IE 浏览器捆绑到 Windows Explorer 和 Windows 的其他关键的部分。

这种捆绑导致了臭名昭著的美国诉微软的反垄断大战，就在 1997 年 10 月 IE 浏览器首次亮相的一年后。剩下的，正如他们所说，就只剩下历史了。

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