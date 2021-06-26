马斯克：特斯拉全自动驾驶 FSD 套件 V9 升级将再推迟 1 周

6 月 26 日消息，美国当地时间周五，特斯拉首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）通过推特宣布，该公司全自动驾驶（FSD）套件测试版的发布时间再推迟一周。

特斯拉已经为新版 FSD 套件发布做了几个月的准备，马斯克多次暗示即将推出这些半自动驾驶功能，但期间出现了几次意想不到的延迟。随着第二季度接近尾声，FSD V9 可能无法按计划及时发布。

马斯克在推特上写道：“特斯拉需要在发布 FSD V9 之前解决几个明显的问题，希望在下周发布。”马斯克还承认，他目前正在自己的私人车辆中使用 FSD V9。

特斯拉在按计划发布 FSD V9 方面多次遇到问题。长期以来，该公司始终致力于推出其 FSD 套件的“功能完整”版本。但随着性能提高，FSD 套件变得更加复杂。

与此同时，特斯拉也改变了自动驾驶的方式，因为它最近放弃了车载雷达，转而采用只使用摄像头的方式。在马斯克看来，移除雷达就像丢弃了“拐杖”。

马斯克在 2021 年第一季度财报电话会议上表示：“我认为，随着雷达的移除，我们终于摆脱了最后一根拐杖。雷达确时可以弥补视觉方面的某些不足，但这并不好。实际上，你只需要有视觉就行了。”

有关 FSD V9 的最新更新信息出现在 6 月 6 日，当时马斯克向特斯拉车主通报了期待已久的 V9 发布细节。他写道：“本周再推出一款纯视觉产品，一两周后推出 FSD Beta 9。V9.0 FSD 也是纯视觉的，从根本上进行了重大改进。”

这意味着，FSD V9 有望在 6 月 20 日向客户推出，然而更新始终没有到来。由于 Model 3 和 Model Y 在没有雷达的情况下运行，FSD 套件可能还存在些瓶颈。

虽然特斯拉已经研究基于摄像头的方法很长时间，但没有迹象表明这种过渡是否会给特斯拉的 Autopilot 团队带来问题。许多无雷达特斯拉车主表示，FSD 的性能确实有所改善，但他们不清楚到底是什么原因导致再次延误。