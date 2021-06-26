误加速原因查明，特斯拉召回部分 Model 3、Model Y，共计 285520 辆

IT之家 6 月 26 日消息 据国家市场监管总局，特斯拉召回了部分国产 Model 3、Model Y 以及进口 Model 3，共计 285520 辆。

特斯拉汽车（北京）有限公司 召回 2019 年 1 月 12 日至 2019 年 11 月 27 日期间生产的部分进口 Model 3 电动汽车，共计 35665 辆。

特斯拉（上海）有限公司召回 2019 年 12 月 19 日至 2021 年 6 月 7 日期间生产的部分国产 Model 3 电动汽车，共计 211256 辆；

此外，此次召回还包括 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 7 日期间生产的部分国产 Model Y 电动汽车，共计 38599 辆。

IT之家了解到，此次召回范围内的车辆由于主动巡航控制系统问题，易造成驾驶员在某些情形下容易误激活主动巡航功能。

简单来说，当车辆处于 D 挡，驾驶员再次拨动右侧控制杆试图切换挡位时；在车辆急转弯，驾驶员误触碰并拨动右侧控制杆时等可能会造成驾驶员不小心激活主动巡航功能的问题。

主动巡航控制被误激活后，如果车辆设置的巡航速度不是当前车速，且当前车速低于设定速度时，车辆会加速到设定速度，出现车辆速度突增情形，会影响驾驶员的预期并导致车辆操控误判，极端情况下可能导致车辆发生碰撞，存在安全隐患。

特斯拉汽车（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司将通过汽车远程升级（OTA）技术为召回范围内的车辆免费升级主动巡航控制软件，用户无需到店即可完成软件升级；对于无法通过汽车远程升级（OTA）技术实施召回的车辆，特斯拉汽车（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司将通过特斯拉服务中心联系相关用户，为车辆免费升级主动巡航控制软件，以消除安全隐患。

本次召回活动是在国家市场监督管理总局启动缺陷调查情况下开展的。受调查影响，特斯拉汽车（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司决定采取召回措施，消除安全隐患。