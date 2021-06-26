特斯拉回应召回：深表歉意，系主动向市场监管总局备案召回

IT之家 6 月 26 日消息 针对国家市场监管总局就“特斯拉召回 285520 辆车”的公告，特斯拉客户支持官微发布公告，以 Q&A 的形式对此做出解答。

特斯拉表示，他们秉承对消费者负责的态度，主动向国家市场监督管理总局备案了召回计划。

此外，他们还指出用户无需到店即可通过汽车远程升级（OTA）完成召回；如无法通过 OTA 升级的车辆，特斯拉服务中心将联系相关用户，为车辆升级主动巡航控制软件。

以下为公告全文：

特斯拉中国召回部分 Model 3/Model Y 车辆

本次召回范围内的车辆（Model 3/Model Y），由于主动巡航控制功能可能被驾驶员误激活，在极端情况下存在安全隐患。秉承对消费者负责的态度，我们主动向国家市场监督管理总局备案了召回计划。

用户无需到店即可通过汽车远程升级（OTA）完成召回；如无法通过 OTA 升级的车辆，特斯拉服务中心将联系相关用户，为车辆升级主动巡航控制软件。

对于此次召回事件给各位车主带来的不便，我们深表歉意；同时特斯拉也会严格按照国家要求，不断完善和提升安全性，竭尽全力为用户带来优秀且安全的驾乘体验。

常见问题：

Q：怎么知道我的车是否在召回范围内？Model S/X 车辆涉及召回吗？

A：我们将通过短信等方式通知相关用户。用户也可拨打客户服务热线：400 910 0707 了解详情。此外，也可登录网站 dpac.samr.gov.cn，关注微信公众号（SAMRDPAC），通过 VIN 号查询。另外，Model S/X 不存在该问题，两者的巡航控制杆位置等均不同，误激活的概率极小。本次召回仅针对 Model 3/Y 车辆。

Q：召回什么时候开始，OTA 召回升级了什么？

A：提高了激活主动巡航的阈值；加入了主动巡航功能激活和退出的提醒。我们计划召回通告发出的第二天开始，分批次执行该召回，并且会尽快向相关用户推送升级。

Q：什么是远程升级（OTA），怎么升级？

A：OTA 是英文 Over-the-air 的简称，指的是汽车远程软件升级。车主无需到访服务中心，不需要主动做什么，特斯拉会向您的车辆主动推送更新版的车辆软件，当车辆屏幕的右上角看到一个向下箭头的时候，可以及时连接手机热点或 WIFI 实现更新版软件的下载和安装，即可完成车辆的 OTA 升级。

Q：远程升级（OTA），是否会造成其他问题或者修补其他问题？

A：该远程升级（OTA）是针对“主动巡航”功能的完善，不会对车辆其他系统造成任何影响，不会影响车辆的正常使用。此外，依据监管部门的要求，我们对已售车辆的所有 OTA 升级都会进行备案，同时也会向监管部门上传升级固件。

Q：主动巡航功能是什么意思？

A：特斯拉 Model 3/Y 的主动巡航功能的开启方式为，车辆在 D 挡时向下拨动一次右侧挡杆。启动主 动巡航功能后，车辆会根据用户选择的“当前车速”或“道路限速”主动巡航限速设置，在保持与前车安全车距（用户可选择车距大小）情况下，提速至设置车速或与前车同速。用户可通过向上拨动一次右侧拨杆，或者踩下刹车退出主动巡航功能。

2021 年上半年汽车召回情况解读：

http://dpac.samr.gov.cn/xwdt/gzdt/202106/t20210626_98629.html