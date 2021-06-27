每日优鲜上市首日暴跌 25%，十万亿社区零售故事“不性感”

每日优鲜上市首日开盘破发，日内最大跌幅近 40%。

6 月 25 日晚，每日优鲜正式在纳斯达挂牌上市，股票代码“MF”。开盘后便跌超 18%，其开盘价报 10.65 美元，IPO 定价为 13 美元；此后跌幅进一步扩大至 30%，盘中股价最低触及 8.12 美元，跌幅超 37%。截至收盘，该公司报 9.66 美元，跌幅 25.69％，市值 22.74 亿美元。

每日优鲜首日破发，无疑为同一赛道的叮咚买菜泼了盆凉水，两家生鲜电商都于 6 月 9 日递交招股书。有投资者表示，受市场情绪影响，叮咚买菜还没上市，就将面临申购意愿降低的挑战。

提到生鲜电商，外界的第一印象就是烧钱，获客营销、订单履约等运营成本居高不下，导致盈利困难。每日优鲜也是如此，2018 年-2020 年的三年时间，每日优鲜累计亏损 67.90 亿元，才在一二线市场撑起前置仓业务。

如今，上市后的每日优鲜喊出了“社区零售数字化第一股”的口号，定位于“前置仓即时零售 + 智慧菜场）x 零售云”发展战略。在每日优鲜以及投资人看来，未来的社区零售会有超十万亿价值市场值得挖掘，多元布局还能促进业务互补。但从上市的表现来看，资本市场并不如想象中好说服。

绕不开的盈利难题



万亿规模的生鲜赛道，被称为互联网的最后一个黄金风口，吸引各路玩家入场厮杀。尽管行业声势浩荡，但生鲜生意并不好做。网经社数据显示，国内 4000 多家生鲜电商中，亏损占到 88%，7% 巨额亏损，4% 持平，仅有 1% 实现了盈利。

于 2014 年创立的每日优鲜，市场份额已居行业前列，依然规避不了盈利难题的掣肘。

2018 年-2020 年，每日优鲜营收分别为 35.467 亿元、60.014 亿元、61.304 亿元；而三年亏损额分别为 22.316 亿元、29.094 亿元、16.492 亿元。进入 2021 年，公司亏损态势进一步扩大，前三月净亏损达到 6.1 亿元，是约为去年同期的三倍。

生鲜行业烧钱已是共识，而每日优鲜核心的前置仓模式更是争议焦点。业内认为，前置仓虽然能实现极速达，提升消费体验，但由于是重资产、重运营模式，缺乏门店导致该模式强依赖流量获客，若加大流量补贴，会对企业盈利带来极大考验。

去年 3 月，盒马宣布放弃前置仓模式，转向投入社区 mini 店。盒马鲜生 CEO 候毅经过了一年 70 个前置仓的实验后发现，流量补贴、毛利率竞争能力以及损耗都存在问题，这些问题难以解决，所以他认为前置仓不可能盈利。

从招股书可以看到，每日优鲜有意降低各项成本支出，尤其是市场推广和销售费用，从占营收 2018 年的 22.45% 已下降至 2020 年的 9.6%。这一保守的营销战略，让每日优鲜在 2020 年亏损缩窄。不过，占营收 25.72% 的履约成本，依旧是盈利最大的阻碍。

目前，每日优鲜已在全国 16 个城市开设了 631 个前置仓即时零售业务，市场份额已达到 28%，在中国北方地区排名第一。但另一方面，在营收增速和用户数据上，每日优鲜正在走下坡路。

2020 年每日优鲜的营收增速为 2.15%，今年第一季度就已经跌至-9.44%。针对这一情况，每日优鲜解释称，公司不再追求用烧钱来增加规模，而是开始注重“有效用户”的增长。但在下调营销支出后，公司有效用户的规模增长也不容乐观。

去年，每日优鲜的有效用户数量是 867.61 万，而今年第一季度，每日优鲜有效用户数量下降至 789.24 万。新零售行业专家鲍跃忠接受凤凰网科技（微信搜：ifengtech）采访表示，“用户数量下降是非常严重的问题，反映市场接受程度，这也是资本预期不高的原因。”

新故事更难讲

事实上，每日优鲜也有意改变自身发展模式。今年 3 月，每日优鲜提出了（A+B）x N 的发展战略，即“前置仓即时零售 + 智慧菜场）x 零售云”，欲将自己打造成社区零售数字化平台。

“向社区零售发展，意味着每日优鲜本身业务不稳定。”鲍跃忠认为，整个生鲜赛道至今还未有高效的盈利模式，所以每日优鲜还在不断探索，但如何结合原有业务，发挥最大的势能才是关键。

从具体的业务动向看，每日优鲜智慧菜场业务，是在获取菜市场的经营管理权后，对菜市场内部场地和商户进行改造管理，成为“二房东”；而零售云方面，让商家使用包括电子支付、线上营销、CRM 等 SaaS 服务工具，以及为商家建立私域流量，增加线上电商收入。

相比低毛利的生鲜生意，平台化的社区零售显然更具有“想象力”。根据每日优鲜的预期，周边的菜市场，能够在数字化的改造下变成“集食品、餐饮、教育、健康护理服务为一体的社区 Mall”。

据了解，截至 5 月 31 日，每日优鲜已与 14 个城市的 54 家菜市场签订运营协议，有 33 家菜市场已开始运营。而每日优鲜表示，还将加大投入，上市募资资金的 40% 将用于拓展智能生鲜市场业务及开发技术平台、发展零售云业务。

不过，每日优鲜面向的 2B 领域，已有实力强劲的玩家，如美团、京东等。而社区零售本身，也是一个需要更多投入和规模化运营的领域，从自营转向平台化，会给履约管理和售后带来更大的挑战。

“作为后来者，每日优鲜如何拿出更多差异化策略。在主营业务还未跑通的情形下，就以平台身份改造菜市场，这一激进的业务布局还需要时间观察。”某生鲜电商业务负责人表示。