小马智行聘请摩根大通高管为首任 CFO，或为 IPO 做准备

北京时间 6 月 25 日晚间消息，据报道，自动驾驶汽车初创公司小马智行今日宣布，已聘请摩根大通投资银行副董事长劳伦斯・斯泰恩（Lawrence Steyn）担任公司首任首席财务官（CFO）。

加入小马智行后，斯泰恩将与团队共同推进自动驾驶技术的规模化部署。小马智行称：“斯泰恩的加盟有助于公司的商业增长和全球部署。”

有业内人士称，当一家初创公司聘请 CFO 时，通常暗示在这家公司可能在筹备 IPO（首次公开招股）事宜。

对于潜在的 IPO 事宜，小马智行拒绝发表评论。

但今日早些时候有报道称，小马智行 CEO 彭军已向媒体证实，该公司正考虑在美国上市，以帮助旗下自动驾驶网约车服务的商业化提供资金支持。

当被问及公开发售股票（即上市）的时间框架时，彭军说：“我们仍在讨论和考虑。这只是一种不同的筹资方式。”

去年 11 月，小马智行曾融资 2.67 亿美元，为公司估值 53 亿美元。

小马智行主要开发自动驾驶系统，可以出售给其他汽车制造商。该公司一直在美国加州和中国广州测试所谓的“机器人出租车”，即自动驾驶出租车。

彭军之前曾表示，小马智行计划于 2023 年规模化量产车规级自动驾驶系统，搭载车规级传感器方案。