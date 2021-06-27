除 vivo、小米外，曝华为也将推出内存 Turbo 技术：6GB 运存秒变 8GB

IT之家 6 月 27 日消息 vivo 此前在推出 Origin OS 时介绍了一种新技术，称之为内存融合。官方称新机可以从闲置内存中调用 3G 变为虚拟运存，将运存 12GB+3GB 实现 15GB 的效果。

IT之家了解到，除此之外也有其他厂商推出类似技术，例如 OPPO 的 RAM+ 运存拓展技术。

此外，数码博主 @数码闲聊站 也曾透露，随着小米旧机型越来越不顺应时代，小米 MIUI 开发人员正在攻关内存融合拓展技术。但目前该技术还没有正式登场，预计我们最快可在 8 月左右的 MIUI 13 中看到。

数码博主 @菊厂影业 Fans 透露，华为方面也有类似技术，或将命名为“内存 Turbo”，可以将运存从 6GB 变成 6+2GB=8GB 的运行效果，而且可用于其他设备（PC 本身就支持虚拟内存），预计会在之后的鸿蒙系统中出现。

值得一提的是，华为此前曾为 Mate 40/Pro 系列推出类似的全新内存扩展技术，可实现 8GB 顶 10GB 效果，但再无后续，预计此次新技术可随鸿蒙 OS 拓展到更多机型和设备上。

目前来看，安卓虽然拥有扩展虚拟内存的能力但没有默认提供，例如此前市面上有部分工具和 App 可以帮助用户将 ROM Flash 拓展到 RAM 使用，但由于读写速度等问题一直没有太好的改观，所以上述厂商的技术肯定不只是单纯的利用虚拟内存拓展 RAM，必然会有自家独特的东西。