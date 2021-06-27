消息称华为 P50 系列已开始在线下规划样机，7 月见

IT之家 6 月 27 日消息 此前有消息称华为 P50 系列发布会时间已确定，还有人暗示华为 P50 系列将于 7 月 29 日发布。

数码博主 @长安数码君 透露，从下个月开始，华为 P50 系列已经开始准备线下门店的样机和物料规划，这再一次证实华为 P50 系列将于下个月到来。

此外，此前 @数码闲聊站 也表示华为 P50 的 4G 版本已经成功入网公示，将搭载鸿蒙系统。

从此前爆料来看，华为 P50 系列外观设计类似刚刚发布的荣耀 50，后置双圆环多摄，可能配备 f/1.8 的 IMX707 主摄，焦段 18~125mm，可实现等效 5x 的光学变焦。

此外，华为 P50 系列已更替多轮方案，早期版本采用的是 6.3 英寸平面屏，整机约 156.7 x 74 x 8.3 毫米（算上后置摄像头凸起则为 10.6 毫米），不过 P50 最终版后置镜头凸起厚度可能比之稍小一些。

根据版本不同，华为 P50 系列的屏幕也不同，其中标准版为维信诺的直屏方案，顶配的 Pro+ 版本则是配备京东方最新的类钻排列四曲面显示屏，而 Pro 版本则是两家混用的双曲面设计。

IT之家曾报道，华为 P50 系列可能包括 P50、P50 Pro、P50 Pro+ 等型号，除基础版外还有多个辅助镜头支持屏下指纹识别、顶部和底部的双扬声器，但 Pro+ 版本可能会晚一点开售。

还有爆料称，P50 系列这次对于录像部分的玩法和优化提升幅度好于预期，录像过程中一些新的能力让拍摄又提升了一些，录像镜头变焦产生的变色和卡顿现象得到了改进，变焦变得顺滑了一些。

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