谷歌诱惑 Android 开发者：如果 App 支持手机以外的平台，将削减商店抽成

IT之家 6 月 27 日消息 众所周知，目前市面上有几十亿台 Android 设备，但大多数都是手机。因此，Android 平台的很多 App 都只为手机进行适配，这不仅影响平板、电视等用户的体验，也让谷歌感到头疼。

于是，谷歌最近推出了一个计划，名为“Play Media Experience Program（Play 媒体体验计划）”，想要靠金钱激励来促使更多开发者适配除手机外的设备。

IT之家了解到，该计划主要是面向视频、音频、阅读类 App 开发者：

视频 - 客厅的高质量视频内容：需要与 Android TV、Google TV 和 Google Cast 集成；

音频 - 适用于任何地方的订阅音乐和音频服务：需要与 Wear OS、Android Auto、Android TV 和 Google Cast 集成；

书籍 - 在大屏幕上的引人入胜的阅读体验：优化平板电脑、可折叠设备的体验，并与新的娱乐空间集成。

如果 App 开发者按照规则适配了上述平台，谷歌就会将该 App 在 Google Play 的抽成由 30% 降到 15%，不过仅限前 100 万美元收入。

此外，为了避免开发者粗制乱造，谷歌要求 App 在 Google Play 上的每月活跃安装量超过 10 万，且对评分也有要求。