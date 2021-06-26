IT之家数读：Win11 海量变化，两大新特性受 73% 用户喜爱

IT之家 6 月 26 日消息 微软周四正式发布了全新的 Windows 11 桌面操作系统，这是微软 Windows 系统十年来最重要的一次升级。

对于来势汹汹的 Windows 11，我们此前发起了《Win11 正式发布，你最喜欢哪个新特性》投票活动，旨在了解各位用户最喜欢以及最期待的 Windows 新特性。当然，无论是否继续铺路，我们都相信微软不会让大家失望的。

截止 2021 年 6 月 26 日 14 点 14 分，由 5188 位IT之家小伙伴们自己投选得的 Win11 最受欢迎的新特性结果现在呈现给大家。

总得来看，最受IT之家网友欢迎的正是众望所归的“支持原生运行安卓应用”，有接近半数的票都投给了这一项，甚至期望度超出第二位的“全新 UI 设计”整整 1000 票之多，意料之外情理之中。

前两名超出第三名“性能提升”数倍之多，而第三名同样也超出第四名“游戏体验升级”数倍，由此可见我们各位家友对于微软 Windows 11 方面的喜好出奇的一致。

▼不计算评论区投票的占比

当然，我们看到评论区同样还有两位小伙伴表示，“免费”才是他们最喜欢的地方，可以说很难不认同。此外，也有小伙伴表示他最中意的是 WSL 的显卡支持，也有两人表示微软终于决定砍掉 32 位处理器的支持才是真正感动他的地方。

其他方面，还有一些小伙伴表示喜欢 Windows 11 所带来的全新壁纸，甚至还有抖机灵的小伙伴表示喜欢 TPM2.0 的要求。

此外，我们还看到有小伙伴想要 Windows 11 的安装教程，目前官方还没有推出正式安装镜像，预计将在下周为大家带来预览版的更新内容，但正式版则需要等到圣诞节前后且英特尔发布 12 代处理器之后才会公布，敬请期待！

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