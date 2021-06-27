三星商城“S21 优惠券大乌龙后续：用户已收到 4000 元打款

IT之家 6 月 27 日消息 618 大促期间，三星网上商城闹了个大乌龙，三星官方放出了一批 S21 满 200 减 4000 的优惠券，不少网友以 799 元的价格买到了三星 21 256GB 版本。

后有网友反馈，三星方面对此事以退款作结，用户支付的 799 元直接原路返回，补偿的 4000 元现金打到提供的银行账户里，相当于白赚 4000 元。

数码博主 @肥威 表示，此前 799 元购买三星手机的用户已收到这 4000 元退款，与正常退款一般。

IT之家获悉，618 期间三星 S21 256GB 售价为 4799 元，部分平台可以更低。

三星 Galaxy S21 5G 系列全系采用顶级的康宁大猩猩 Victus 玻璃、铝合金金属边框，模组相机矩阵与边框的一体化设计语言使其极具辨识度。

三星 Galaxy S21 5G 搭载了 6.2 英寸 1080P Dynamic AMOLED 2X 屏幕，120Hz 刷新率、1300nit 峰值亮度。

拍照方面，三星 Galaxy S21 5G 搭载了 1200 万像素后置主摄 + 1200 万像素 120° 超广角摄像头 + 6400 万像素长焦摄像头，加上 1000 万像素前置摄像头。

三星 Galaxy S21 5G 系列全系标配高通骁龙 888 处理器，搭载 LPDDR5 闪存和最新一代的 128 层三星 UFS 3.1 存储芯片，其它方面还包括高通第二代超声波屏下指纹、AKG 调音双扬声器、杜比全景声认证、IP68 级防护等。

IT之家认为，三星此举不乏营销的性质，但相比发货手机被转卖导致后续市场价格失控，直接退款不失为一种简单且有效的方法。