三星详解 HDR10+ 自适应技术：2021 新款电视均搭载，AI 引擎加持

IT之家 6 月 27 日消息 三星近日发表文章，详细介绍了 HDR10+ 标准，表示 2021 年新款 4K 电视均支持这一标准，并支持 HDR10+ Adaptive 自适应调节技术，可以根据环境光自动调节亮度和色调。

三星表示，HDR10+ 是一个免费、公开的标准，可以为任何显示设备制造商所使用。这项技术还能够帮助视频内容创作者，来提供灵活的调色和映射曲线，展现更好的画面。

三星表示，HDR10+ 自适应显示技术可以通过传感器，收集环境光的信息，来改善用户在家中的观看体验。此外，在 2021 Neo QLED 系列电视上，该技术还能够利用 AI 人工智能引擎进行分析，实时优化亮度、对比度。借助这项技术，用户在全天不同环境光下，均可以看到能够还原创作者意图的理想画面。

IT之家了解到，HDR10+ 标准已经推出两年，三星表示目前已经有 120 个合作伙伴，市面上有数千种不同的设备支持这一技术，此外还有 20 多家制造商的 3100 多种电视机、投影仪支持 HDR10+。如今，亚马逊、Prime Video，谷歌 YouTube、Rakuten TV、Paramount+, 等海外平台均已支持这项技术，目前有超过 2000 多部视频支持 HDR10+，用户可以观看。此外，国内的哔哩哔哩支持 HDR10 ，用户在支持的终端可以开启。