三星 Galaxy Z Fold 3 / Flip 3 屏幕尺寸确认：外屏略有增大

IT之家 6 月 27 日消息 据推特爆料者 @FrontTron 最新消息，韩国媒体 ETNews 曝光了三星两款折叠屏新机的详细参数，与此前爆料者预计的类似。具体来看，Galaxy Z Fold 3 内屏为 7.55 英寸，外屏 6.23 英寸；Galaxy Z Flip 3 为上下折叠结构，内屏为 6.7 英寸，副屏尺寸 1.9 英寸。

如果与目前在售的 Fold 2 5G 机型对比，三星新款 Fold 3 手机外屏尺寸略有提升，内屏变化不大，预计同样会采用 2208×1768 分辨率 AMOLED 屏，依旧为 120Hz 可变刷新率。这款手机目前已经通过美国 FCC 认证，目前已经确定将支持手写笔，配备强度更高的 UTG 玻璃。

参数方面，这款手机将搭载高通骁龙 888 处理器，配备 12GB 内存、256GB/512GB 存储空间，搭载 4380mAh 额定容量电池，支持 25W 快充。

三星 Flip 3 手机的内屏将与目前在售的型号一致，但是摄像头旁的副屏由 1.1 英寸提升至 1.9 英寸。手机内屏为 6.7 英寸，预计将支持 120Hz 刷新率。

IT之家此前报道，这两款手机的摄像头参数将变化不大，唯一值得期待的是三星 Galaxy Z Fold 3 有望搭载屏下前置摄像头。两款手机预计将于今年 8 月正式发布。