医疗设备可能会受到磁性干扰，苹果中国官网公布包含磁体的产品清单：iPhone 12、iPad 等在内

IT之家 6 月 27 日消息 苹果中国官网近日发布声明称，许多消费电子设备包含磁体，或者包含会发出电磁场的组件和无线电装置。在某些情况下，磁体和电磁场可能会对医疗设备造成干扰。如果用户怀疑自己的 Apple 产品会对医疗设备造成干扰，请停止使用 Apple 产品，并咨询医生和医疗设备生产企业。

据苹果介绍，植入式心脏起搏器和除颤器可能包含某些传感器，当设备与磁体和无线电装置密切接触时，这些传感器会作出反应。为避免与这些类型的医疗设备产生任何潜在的相互作用，请让 Apple 产品与医疗设备保持安全距离（间距超过 6 英寸 / 15 厘米；或在无线充电时，保持超过 12 英寸 / 30 厘米的间距）。具体准则请咨询医生和设备生产企业。

IT之家了解到，苹果表示，以下 Apple 产品包含磁体，请让以下产品与医疗设备保持安全距离：

AirPods 和充电盒

AirPods 和充电盒

AirPods 和无线充电盒

AirPods Pro 和无线充电盒

AirPods Max 和智能耳机套

Apple Watch 和配件

Apple Watch

带有磁体的 Apple Watch 表带

Apple Watch 磁力充电配件

HomePod

HomePod

HomePod mini

iPad 和配件

iPad

iPad mini

iPad Air

iPad Pro

iPad 智能保护盖和智能双面夹

iPad 智能键盘和键盘式智能双面夹

适用于 iPad 的妙控键盘

iPhone 和 MagSafe 磁吸配件

iPhone 12 机型

MagSafe 磁吸配件

Mac 和配件

Mac mini

Mac Pro

MacBook Air

MacBook Pro

iMac

Apple Pro Display XDR

Beats

Beats Flex

BeatsX

Powerbeats Pro

UrBeats3

苹果指出，其他一些 Apple 产品包含的磁体不太可能对医疗设备造成干扰。