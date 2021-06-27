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医疗设备可能会受到磁性干扰，苹果中国官网公布包含磁体的产品清单：iPhone 12、iPad 等在内

2021/6/27 19:32:58 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家 6 月 27 日消息 苹果中国官网近日发布声明称，许多消费电子设备包含磁体，或者包含会发出电磁场的组件和无线电装置。在某些情况下，磁体和电磁场可能会对医疗设备造成干扰。如果用户怀疑自己的 Apple 产品会对医疗设备造成干扰，请停止使用 Apple 产品，并咨询医生和医疗设备生产企业。

据苹果介绍，植入式心脏起搏器和除颤器可能包含某些传感器，当设备与磁体和无线电装置密切接触时，这些传感器会作出反应。为避免与这些类型的医疗设备产生任何潜在的相互作用，请让 Apple 产品与医疗设备保持安全距离（间距超过 6 英寸 / 15 厘米；或在无线充电时，保持超过 12 英寸 / 30 厘米的间距）。具体准则请咨询医生和设备生产企业。

IT之家了解到，苹果表示，以下 Apple 产品包含磁体，请让以下产品与医疗设备保持安全距离：

AirPods 和充电盒

  • AirPods 和充电盒

  • AirPods 和无线充电盒

  • AirPods Pro 和无线充电盒

  • AirPods Max 和智能耳机套

Apple Watch 和配件

  • Apple Watch

  • 带有磁体的 Apple Watch 表带

  • Apple Watch 磁力充电配件

HomePod

  • HomePod

  • HomePod mini

iPad 和配件

  • iPad

  • iPad mini

  • iPad Air

  • iPad Pro

  • iPad 智能保护盖和智能双面夹

  • iPad 智能键盘和键盘式智能双面夹

  • 适用于 iPad 的妙控键盘

iPhone 和 MagSafe 磁吸配件

  • iPhone 12 机型

  • MagSafe 磁吸配件

Mac 和配件

  • Mac mini

  • Mac Pro

  • MacBook Air

  • MacBook Pro

  • iMac

  • Apple Pro Display XDR

Beats

  • Beats Flex

  • BeatsX

  • Powerbeats Pro

  • UrBeats3

苹果指出，其他一些 Apple 产品包含的磁体不太可能对医疗设备造成干扰。

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关键词：苹果

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