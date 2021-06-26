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爆料：三星 Galaxy Watch 4 将内置 BIA 传感器，可测量体脂率

2021/6/26 14:42:34 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
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IT之家 6 月 26 日消息 三星有望在 6 月 28 日的 MWC 2021 发布最新的智能手表 —— Galaxy Watch 4，此前外媒 91mobiles 放出了 Galaxy Watch 4 的渲染图。

据爆料者 Max Weinbach，三星 Galaxy Watch 4 将配备 BIA 传感器，也就是体脂秤产品经常宣传的生物电阻抗分析，可以测量人的体脂率以及相关的健康情况。

此外，BIA 传感器可与心率传感器、SpO2 传感器等连接，从而更好地测量人的脉搏和血氧水平。

IT之家了解到，91mobiles 此前爆料称，Galaxy Watch 4 将采用铝制表盘，并且确认将提供两种尺寸选择 —— 40 毫米和 44 毫米，提供黑色、银色、深绿色和玫瑰金 4 种颜色，两个长椭圆按钮位于手表的右侧，支持 5ATM 防水、MIL-STD 810G 耐用标准，还支持 GPS。

此外，外媒 91mobiles 爆料，三星将把 Galaxy Watch Active 系列并入 Galaxy Watch，不会发布 Galaxy Watch Active 4，而是 Galaxy Watch 4 融合 Galaxy Watch Active 的设计元素。

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关键词：三星Galaxy传感器BIAWatch手表体脂

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