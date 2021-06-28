MWC 2021 今日开幕：参会人数较往年缩水三分之二

IT之家 6 月 28 日消息 2021 年世界移动通信大会（MWC 2021）今天在西班牙巴塞罗那开幕，来自 143 个国家超过 3 万人将参加这个为期三天的年度科技盛会。今年这个盛会特别之处是，所有到会者都要经过新冠肺炎病毒阴性测试，佩戴 FFP2 面罩，还要携带一个联系追踪器。

与往年高达超过 10 万参会人数相比，今年出席人数可能相形见绌，但对大会组织者、全球移动行业机构 GSMA 来说，这仍然让他们感到鼓舞。由于新冠肺炎病毒疫情暴发，2020 年世界移动大会曾被迫取消。而到了今年，业界此前也曾担心今年的大会参与者会很少。

GSMA 总经理马茨・格兰里德（Mats Granryd）表示，“我最担心的是…… 我们的参展商会用一个声音说‘我们不会来’—— 但这并没有发生。”去年的世界移动大会被迫取消后，该机构遭受了巨大损失，并解雇了 40% 的员工。

格兰里德说，“在可预见的未来，不同的新冠肺炎病毒变种可能还会出现，我们必须能够应对之。”

这次大会参展商包括，Telefonica、Orange、华为、联想和沃达丰（Vodafone）等科技巨头。但爱立信、诺基亚和三星均未参加。

今年的大会分为现场、线上，以及现场加线上方式举行，业界希望这次科技盛会能够为未来的商业聚会提供一个模式。

周日，在巴塞罗那波盖利亚市场 (La Boqueria) 举行的预备会上，出席会议的商家和到会者，用拳头或用肘部相碰这一独特方式进行互相问候，庆祝长时间的疫情隔离、封锁和只能通过视频会议进行交流的结束。

西班牙政府数字化和人工智能工作负责人卡姆・阿蒂加斯（Carme Artigas）表示，“今年的大会承前启后，将是我们重启经济增长的起点。”

今年大会安排的新冠病毒测试工作规模，令人吃惊。单在上周六这一天，就有 1 万人在今年的大会场馆接受了测试。周六的测试是大会开幕前的重要准备，据 GSMA 总经理马茨・格兰里德称，这样的准备工作“很顺利”。

格兰里德说，“我们向世界展示，这样的活动可以举办，可以安全地举办，商业活动可以回来了，大家能够再次见面了。”