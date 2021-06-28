5999-9999 元，小米电视 6 至尊版正式发布：4K QLED 双 120Hz 高刷屏，剑指索尼旗舰

IT之家 6 月 28 日消息 在今日的新品发布会上，小米正式推出了小米电视数字系列的最新一代产品 —— 小米电视 6 至尊版，售价 5999 元至 9999 元，剑指索尼旗舰电视，“挑战万元画质天花板”。

55 英寸 5999 元

65 英寸 7999 元

75 英寸 9999 元

官方表示，多分区是 LCD 电视的画质之魂，百级分区更是高端画质分水岭，而小米电视 6 至尊版则为百级分区起步。

据悉，这款电视采用星幕锐影百级分区背光系统，配备 4K QLED 专业原色屏 (97% DCI-P3 色域，ΔE≈1.5），拥有 3D LUT 电影级校色，出厂经过逐台调校，1200nits 峰值亮度，双 120Hz 高刷屏（120Hz 刷新率 + 120Hz MEMC 超高速运动补偿），MAX 画质校准、DTS 联合调校，支持 HDR10、杜比视界 HDR IQ、莱茵 AI 护眼。

外观方面，该机采用全金属机身，四边无边设计，4mm 超薄中置底座悬浮画框，铝合金一体折弯边框，还拥有浮光呼吸灯，含有隐藏式麦克风，支持远场语音功能。

该电视搭载画质增强版定制芯片，支持 AI-SR 超分算法，智能优化影像清晰度，Al-PQ 场景识别画质增强，普通画面也能拥有 4K 超高清观感体验（AI-SR 超分 4K 超高清影像优化），还支持 WiFi-6。

IT之家了解到，该机搭载 MT9950 画质增强版四核 A73 芯片，配备 4.5GB 运存以及 64GB 机身存储，配备 4800 万 Al 升降双摄，支持多场景视频通话。

其他方面，小米电视 6 至尊版提供了 HDMI2.1 接口和 VRR 支持，成为业界国内首家通过 AMD FreeSync Premium 技术认证，适配次世代游戏主机，支持游戏 HDR 和 ALLM 自动低延迟功能，并成为 XBOX 官方推荐游戏显示设备。

此外，支持 5 种手势识别，动动手指，即可完成播放/暂停/换片等功能，还支持 AI 大屏健身，包括 9 大专业课程，例如瑜伽、健身、舞蹈等，支持多点位骨骼识别，可 Al 矫正姿势动作。

小米电视 6 至尊版运行 MIUl for TV 3.0，支持多个平台资源，音响突破 100W，搭配 4.2.2 空间环绕声场，联动小爱音箱打造立体声组网系统，提取或算法生成后置环绕声，宣称可实现影院级声场。

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