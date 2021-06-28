小米笔记本 Pro X 预热，采用 4266MHz 的 LPDDR4X 内存

IT之家 6 月 28 日消息 小米方面今天宣布，“高能旗舰、轻薄力作”小米笔记本 Pro X 将于 6 月 30 日正式发布。

随后，小米即开始逐渐透露该机的种种新特性，例如 45W 性能释放的英特尔 H35 处理器，英伟达最新光追独显 GeForce RTX 3050Ti 显卡，轻薄本旗舰内存 LPDDR4X，频率高达 4266MHz，预计为板载型号。

IT之家了解到，LPDDR 内存是专门为移动机型所设计的 RAM，以确保性能的同时也能拥有更高续航。虽然不常见，但类似的超极本多有配备（该机却定位轻薄性能旗舰）低压处理器如 i3-1115G4 等。

使用 LPDDR3、LPDDR4 和 LPDDR4x 的 PC 系统一般可采用体积更小设计，而且有较少的内存颗粒数量组合即可达到高容量内存，加上具有较短的内部连接电路，因此比一般的 SO-DIMM DDR4 系统功率更低，整体更省电。

相比 SO-DIMM 内存，LPDDR 内存速度比常见的 3200MT/s DDR4 内存提升到 4267MT/s，并且因单个封装可高达 12GB，采用双通道模式运作，提供了更短的资料传输距离，更降低了资料传输延迟与功耗，性能也有保证。