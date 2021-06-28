GSA 报告：全球 5G 商用网络已达 169 个，各大洲均已覆盖

IT之家 6 月 28 日消息 根据 GSA 的最新报告显示，截至 2021 年 5 月底，全球 133 个国家/地区的 443 家电信运营商对 5G 进行了投资，其中 70 个国家/地区的 169 家运营商已经推出了 5G 商用服务。截至目前，全球各大洲都已经推出了 5G 服务。

在频谱分配方面，自 2015 年末以来，34 个国家的政府已经对 C 频段频谱进行了拍卖或划拨。此外，目前 28 个国家的运营商已经拥有可以用于 5G 部署的毫米波频谱牌照。

报告中写到，运营商们正在转向使用 C 频段频谱进行 5G 部署，其中 178 家运营商拥有相关频谱牌照，或者正在进行部署或已经部署。在全球范围内，26GHz 和 28GHz 频段的毫米波频谱牌照已经发出了 112 张，其中有 27 张毫米波网络正在部署或已经部署。同时，700MHz 频谱越来越重要，到 2022 年底，预计全球将会有 33 场关于 700MHz 频谱的拍卖或分配划拨。

在 5G 终端方面，宣布发布和商用上市的终端设备数量在不断上升。截至目前，已有 882 款不同类型的 5G 终端设备宣布发布，其中 511 款已经上市发售。已宣布发布的 5G 终端中，有 395 款支持 n77 和 n78 频段，有 77 款已商用上市的终端设备支持毫米波频段。

与此同时，全球范围内 5G SA 网络的部署正在加速，支持 5G SA 的 5G 终端数量也在不断增加。另外，采用 5G 进行的专网部署也越来越多。