【IT之家评测室】小米电视 6 至尊版体验：高端智能，开机无广告

随着智慧家居物联网的发展越来越热，很多传统电子产业在智慧化、互联化升级的浪潮中正迸发出新的生命力，例如电视行业从传统彩电向如今智能电视的升级，就为整个产业带来了新的生机和活力。

而在这个过程里，新兴的互联网、智能手机厂商无疑是在电视产业转型中充当着鲶鱼的角色，小米就是其中之一。6 月 28 日，小米又推出了全新的旗舰产品小米电视 6 至尊版和轻旗舰小米电视 ES 2022 款，为智能电视行业带来了一些新的看点。

这两款产品中，最引人注目的无疑是小米电视 6 至尊版，这款产品主打高端画质、智慧交互，对标索尼的高端液晶旗舰 X95J，目前IT之家已经拿到了 55 英寸版的小米电视 6 至尊版，小编第一时间为大家送上这款电视的评测体验报告。

一、外观设计：沉稳大气，不够纤薄

小米电视 6 至尊版是首款采用全金属一体化机身的小米电视，整机外壳都是金属材质，中框为深空灰色的抛光金属，看起来坚固且有质感，背部的经过了表面磨砂的处理，是一体弯折成型的，也是太空灰配色，官方称经历了 11 道冲压工艺。

我们先看小米电视 6 至尊版的正面，表面为一整块屏幕玻璃覆盖，一体性很强。点亮屏幕后，可以看到这款电视的边框很窄，小编测量了一下，大约只有 0.5mm，在 55 英寸大屏的衬托下显得屏占比非常高，视觉观感出色。

沿着屏幕边缘过渡到金属中框，在两者的衔接处，中框还是要微微凸起于屏幕表面，这对于屏幕可以起到一定的保护作用，中框大约有一指宽，为硬朗的直切面，抛光的表面在设计上也为整机带来了活力的元素。

小米电视 6 至尊版的背面采用两侧曲面过渡到直面的设计，顶部还有一处斜切面，为散热腾出了更多空间，金属材质，深灰的配色看起来高端大气。

这款电视在背面最显眼的设计元素是外露的低音发声单元，它被置于一块圆角矩形隔板的中间镂空处，高光的镜面拉丝设计，看起来很有科技感。

除了外显的发声单元，小米电视 6 至尊版的背面还有多处螺丝开孔，另外两边还有方便搬运的凹槽，左下角是电源接口，右侧设有扩展接口槽，这里有 3 个 HDMI 接口，包括一个 HDMI2.0，2 个 HDMI 2.1 接口（一个为 eARC），另外还有 1 个 AV 接口、1 个 ATV/DTMB 接口、2 个 USB 接口（其中一个为 USB 3.0），1 个 S/PDIF 数字音频接口、1 个以太网接口。

此外，在小米电视 6 至尊版的底部，设有一处麦克风阵列组件，一共有 4+2 个 MIC 线阵，支持远场语音。而在电视的顶部，则有一个升降式 AI 双摄组件，组件模组本身也比较有设计感，圆角的摄像头玻璃面板搭配深灰色的圆润外壳，看起来很精致。不过这个摄像模组似乎不太紧凑，用手可以轻微晃动。

底座方面，小米电视 6 至尊版采用的是 4mm 中央悬浮式底座，为一整块钢板冲压而成，延续了电视本机一体式的设计美学。

从外观设计的角度看，小米电视 6 至尊版的整体设计完成度是配得上其高端的定位的，简约大气，风格百搭，唯一比较缺憾的是机身不够纤薄，科技的惊艳感有些不足。

二、屏幕显示效果体验：符合高端之名

小米电视 6 至尊版的最大看点在于屏幕的显示素质，官方将其称为“星幕锐影”，这块 LCD 屏幕拥有百级分区背光系统，55 英寸版分区系统为 100 个，65 英寸款为 224 个，75 英寸款则达到 255 个，出色的分区背光系统让小米电视 6 至尊版在显示亮度、对比度、明暗层次细节上拥有突破性提升，整机亮度可达 1200nits，而每块分区可呈现 4096 级明暗变化，支持动态 Alpha 值优化，场景控黑能力出色。

此外，小米电视 6 的这块屏幕支持 4K HDR 显示，拥有 120Hz 的刷新率，支持 QLED 广色域，并且还有 120HZ MEMC 运动补偿，整体参数是十分出色的。

那么小米电视 6 至尊版的实际显示表现到底怎么样呢？IT之家也做了相关测试。

首先，IT之家通过软件测的小米电视 6 至尊版的色域达到了 92.5% 的 DCI-P3、99.3% 的 sRGB 以及 86.0% 的 Adobe RGB，成绩非常出色。

亮度方面，IT之家实测小米电视 6 至尊版在全屏显示纯白色图片时，屏幕等分九宫格，各自区域的亮度如下：

▲此为 SDR 模式下测试结果

而当小米电视 6 至尊版屏幕 75% 显示纯白亮度为 561nits，50% 显示纯白色亮度为 571nits，25% 显示纯白色亮度为 581nits。

上面的测试都是在电视系统亮度调节为 100% 的情况下进行的，并且测试的都是显示纯白色静态图片时的亮度，实际上在播放视频内容，特别是 HDR 内容时，小米电视 6 至尊版 55 英寸的屏幕亮度还可以达到更高，峰值亮度甚至可达 1000nit，比较恐怖。而还只是 55 英寸款的峰值亮度，如果你选购的是 65、75 英寸的版本，峰值亮度甚至可以达到 1200nits。

这样的亮度保证，即便你将电视放在采光充足的客厅，甚至直接放在室外，也能清楚看到屏幕上的内容。

在灰阶显示方面，IT之家用 256 阶灰度图片在小米电视 6 至尊版上观看，首先白色的部分很正，其次，色彩从黑色到白色的灰阶过渡非常细腻自然，这说明你在看电视的时候，遇到暗色调的画面，不会出现突兀的色块。

前面说了，小米电视 6 至尊版 55 英寸款有 100 个背光分区，并且针对控光有相应的技术优化。针对这一点，IT之家也进行了测试。

首先IT之家用小米电视 6 至尊版显示其他纯色，可以看到整体效果是比较平整的，没有发现局部色偏的情况。

接着小编用小米电视 6 播放了一段测试控光的视频，可以看到其表现也是可圈可点，没有发现屏幕有光晕、漏光等现象，可见百级分区背光系统的效果确实出色。

对于 LCD 屏幕来说，通常分区越多，画质越好，而小米电视 6 至尊版是百级分区起步，如果你觉得 55 英寸款的 100 个分区还不够的，也可以尝试 65、75 大尺寸的款式。

接下来IT之家还观察了小米电视 6 至尊版屏幕分辨率的效果，在 4K 分辨率下，显示下面这张测试图片，即便是最小的字也能看清，而边角处最小的黑线和白线也可以清晰辨别，可见小米电视 6 至尊版的 4K 分辨率能够解析出非常细致的画面细节。

可视角度与色彩表现方面，小米电视 6 至尊版在显示下面这张图片时，不同颜色的过度还是比较细腻的，HSB 色块没有发现明显并阶的情况，旁边的色球层次感也比较丰富。从斜 45° 的角度观看，色彩没有出现明显的漂移，但是色彩层次变化的细腻程度稍有下降，但整体表现是很不错的。

在显示实际高清照片时，如下面这张傍晚湖边夕阳的图片，小米电视 6 至尊版展现出的画面色彩非常饱满，天空中浓云和阳光晕染的感觉有很细腻的展现，层次感很丰富。

再比如下一张，背光的树木和明亮的天空，细节都十分丰富，绿色的草地和树叶看起来也是青翠欲滴，HDR 和色彩表现很有感染力。

最后，小编通过让小米电视 6 至尊版播放一段 4K HDR 视频，来进一步展示这块屏幕的出色。可以看到，小米电视 6 至尊版将视频的画面表现地非常清晰细腻，色彩也十分饱满，而且在 120Hz 刷新率和 120HZ MEMC 运动补偿技术的支持下，视频的“帧率”非常高，看起来非常平稳。

同时，小米电视 6 还是国内首家拿到 Dolby Vision IQ 认证的电视品牌。Dolby Vision IQ（杜比视界 IQ）是对 HDR 技术一次里程碑式的提升，它能够智能优化电视在不同环境光下的画质，并相应地调整杜比视界动态色调映射，以保留更多细节。因此，IT之家将小米电视 6 至尊版拿到另外一个环境光线完全不同的房间来播放相通的视频，可以看到，其视频播放效果仍然非常出色，与刚才在暗房中并没有品质上的明显差别。

另外，小米电视 6 至尊版也是国内首家通过 FreeSync Premium 游戏智能显示认证的产品。

这项技术能够使 120Hz 显示设备实现无撕裂、低闪烁、低延迟的画面效果，同时引入低帧率补偿技术（LFC），保证当游戏的帧率低于显示器支持的最低刷新率时，让帧画面显示多次，以便保持显示器以更高刷新率保持流畅的游戏体验。简言之，就是小米电视 6 至尊版很适合用来打游戏。

总体来说，经过细致的测试和体验，IT之家认为小米电视 6 的屏幕显示效果是非常出色的，无论是色彩、亮度、可视角度、HDR 显示等方面，都能够带给用户出色的观赏体验，特别是考虑到其相对亲民的售价，更显得非常难得。

三、声音体验：杜比音效出色

刚拿到小米电视 6 至尊版的小伙伴相信很多会被电视后面外置的发声单元吸引，这种充满科技感的设计很容易会让人想到这台电视的声音表现应该会很出色。而在实际声学配置上，小米电视 6 至尊版拥有 16 个高品质发音单元，8 个独立声道，支持杜比全景声 4.2.2，小编手上这台 55 英寸版总功率为 90W，而 65 英寸和 75 英寸款功率为 100W。电视主音箱与左右环绕采用 2 分频，25mm 超薄低音炮、两个无源辐射体采用对称排布实现音画同屏，营造出更具临场感的立体环绕音效。

同时，小米电视 6 至尊版还支持杜比全景声，兼容所有杜比格式（包含 5.1、7.1）片源。杜比全景声是继杜比环绕声之后又一次重大提升，可以让全方位震撼的灵动音效声音遍布四面八方，萦绕在你的周围，在家中也能享受影院级音效体验。

实际测试时，IT之家也用杜比全景声的片源做了测试，并录制了一段视频供大家参考，实际的听感体验比录制的视频中更有空间感，片源中的鸟语虫鸣声，确实有一种就在周围响起来的感觉，还有浠沥沥的雨水声，临场感也比较强，总体来说，环绕立体的感觉还是不错的。

接着小编又使用小米电视 6 至尊版播放了一首蔡琴的《渡口》：

从实际听感来说，小米电视 6 至尊版的低音比较澎湃，虽然不是下潜很深的那种，但是力度比较饱满，听感很舒适，而中频、高频的人声、弦乐器声音也比较甜，但并不是特别圆润，声场不太广。对于电视来说，小米电视 6 至尊版整体声音表现是能够带给用户惊喜的。

四、其他功能体验：AI 双摄拓展智慧能力，无开机广告

小米电视 6 至尊版采用的是联发科的 MTK 9950 画质增强版芯片，这款芯片整合了一系列高性能计算单元，包括多核 CPU、GPU、专用 AI 处理单元（APU）和可直接驱动 8K 显示器的显示控制器。此外，该芯片还搭载了基于硬件的 AV1 视频解码器，采用新的视频压缩标准，支持高达 8K 的流媒体视频。同时，这款电视还搭载了 4.5GB 的运行内存和 64GB 的存储空间。在这样的基础配置加持下，小米电视 6 至尊版日常使用时能够保证流畅体验，基本没有什么卡顿的情况，并且IT之家使用小米电视 6 至尊版播放 30GB + 的超高清蓝光电影，电视也能够流畅解码、播放，说明其整体的性能是有保障的。

而在其他使用体验方面，小米电视 6 至尊版最值得无疑是双 AI 摄像头带来的进阶体验。当用户打开电视时，小米电视 6 至尊版的摄像头就会缓缓升起，当然，你也可以在设置中进行设置，让它不是自动升起。

在 AI 双摄的加持下，小米电视 6 至尊版能够支持多路视频通话了，并且可以在笔记本、手机、大屏音响间进行自由转接，平时用它来和家人进行通话，或者进行远程线上会议，都非常好用。在实际体验时，可以看到 AI 双摄的取景范围十分开阔，正常一个会议室里，大部分成员都可以入镜，用来开会很方便。

同时，有了 AI 双摄，小米电视 6 至尊版也支持手势交互了，例如你可以对着摄像头将手指置于嘴唇上，让电视静音，在拍照界面，对着摄像头比一个“OK”的手势，电视就会自动完成拍照。

另外，小米电视 6 还可以利用 AI 双摄让用户进行 AI 健身，基于多点位的骨骼识别技术，加上真人比例教学，体验流畅自然，人物的动作改变，电视端能够随时做出反应，没有延迟拖沓的感觉。

在系统层面，小米电视 6 至尊版这一次没有开机广告了，在关机状态下打开电视，首先出现的是小米的 logo，然后会有“让每个人享受科技的乐趣”的卡机画面，接着就直接进入了系统主界面，没有开机广告。

自带的内容资源还是比较丰富的，最新的热门电视剧、电影、综艺、动画等内容都可以直接找到，加上第三方 App 的内容资源，基本上你想看的内容都可以提供。

在小米电视 6 至尊版内，还内置了 4 种不同的内容、使用模式，分别是儿童模式、长辈模式、办公模式和标准模式。例如当用户切入到儿童模式时，系统的内容资源就会限定在幼儿教育方面，并且还会提示家长设置密码，退出儿童模式需要家长输入密码，同时家长也可以设置儿童模式是否开机自启动、是否自动开启护眼模式等，这样就可以对家中的孩子观看电视的内容进行很好的掌控和限定。

还有办公模式，当开启后，系统主界面会变得极致简洁高效，剔除了绝大部分花里胡哨的类容，至保留了无线投屏、视频会议、文件管理和全部应用着几个入口，让办公用户能够更加直接高效地使用所需功能和服务。

另外值得一说的是，小米电视 6 至尊版还搭载了一处 HDMI 2.1 接口，这是未来超高质量音视频传输的技术标准，该接口包含了动态 HDR、自动低延迟模式 (ALLM) 增强版音频回传信道（eARC)，能够提供高标准的音视频内容输出，对于游戏及影音发烧友来说比较重要。比如有了 HDMI 2.1 接口，玩家们就可以通过 PS5 输出 4K 120Hz 的高帧率游戏。

就IT之家使用的这段时间来说，小米电视 6 至尊版的整体使用体验是比较完善、出色的，有出色的性能保障，有 AI 双摄扩展应用场景，有丰富的内容资源以及模式切换等实用的功能加入，让小米电视 6 能够满足日常家居娱乐或者大屏办公等场景的各种需求。

五、结语

电视行业在新势力进入后正朝着智慧、物联的方向转型、升级，作为智能家居的大屏中枢，电视必须在基础观赏体验上有保证，更要在智慧性、互联性的能力上有所拓展，而小米电视 6 至尊版是小米在契合这种趋势上做得最完善的产品之一，它出色的屏幕能够为用户带来优秀的视觉观赏体验，AI 双摄的加持则扩展了电视的智慧能力，还有出众的性能，完善的系统交互体验等，都是小米电视 6 至尊版的闪光之处。不过要说不足，就是电视的外观不太轻薄，有些厚重，喜欢纤薄机身的小伙伴可能要绕路走了。

至于购买建议，结合小米电视 6 至尊版的售价，可以说这是一款在高端市场上有出色性价比的产品，比较适合追求电视实用体验，追求健康生活方式的年轻消费者。

当然，如果你的预算不太够，这次一并发布的小米电视 ES 2022 款也是很好的选择，这款电视也拥有出色的屏幕素质，32 个背光分区起步，最多有 60 个，4K 分辨率 + DCI-P3 色域也不少，更有 4 个 12.5W 的扬声器系统加持，搭配联发科 MT9638 芯片加持，整体配置在 4000 元价位上绝对属于“真香”的选择。