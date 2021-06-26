Win11 PC 也能运行手机应用，英特尔：Bridge 技术加持

IT之家 6 月 26 日消息 微软周四正式发布了全新微软周四正式发布了全新 Windows 11 操作系统，这也是 Windows 系统十年来最重要的一次升级。

英特尔表示，双方将深化合作关系，通过即将推出的 Windows 11 为超过四分之三搭载英特尔处理器的 Windows PC 带来全新计算体验 。“双方将借助英特尔 Bridge 技术，将用户喜爱的应用体验从手机迁移到 PC 中。”

据英特尔介绍，新体验包括：

・英特尔 Bridge 技术能够大幅度扩展移动应用体验，在 PC 上流畅运行移动应用，进一步简化在单个屏幕上高效办公和畅玩游戏的体验。

・Windows Snap 和 Thunderbolt 4 带来出色的多屏体验。

・采用英特尔 Wi-Fi 6E 技术的 Windows PC 能够随时随地进行互联 — 目前已有超过 60 款笔记本电脑机型采用 Wi-Fi 6E 和其他先进功能。

IT之家了解到，英特尔 Bridge 技术是一种运行时后期编译器，能够让移动应用在基于 x86 的设备上以“原生应用”形态运行，包括在 Windows 上运行。

英特尔指出，通过将 CPU 核心、图形显卡技术、人工智能加速器、图形处理器等组件集成到单个经过验证的解决方案中，其多架构 XPU 策略可为合适的工作负载提供合适的引擎。