OPPO 造车，只差官宣？

OPPO 可能将会成为下一个宣布跨界造车的大佬！

在跨界造车这条路上，从来不缺少知名企业的参与，百度和小米都在今年宣布进入汽车行业，并且都已经在有序推进了，而国内另一个手机大厂 OPPO 也一直被传言说将要造车。

近期，OPPO 手机和一加手机完成了深度融合，有消息称 OPPO 老大陈明永有意让一加手机创始人刘作虎参与 OPPO 造车的筹备工作。就在这个节骨眼上，理想汽车的内部人士表示，刘作虎还在理想汽车总部面见了李想。

事实上，OPPO 一直都有进入汽车产业的心思，此前已经注册了多个汽车方面的专利。最近一段时间，OPPO 甚至还注册了一个“OCAR" 的商标。

另一方面，OPPO 在去年还挖来了小鹏汽车的首席科学家郭彦东，坊间传闻，郭彦东已经在帮 OPPO 组建自动驾驶团队，而从 OPPO 官网来看，OPPO 确实已经开始在招聘自动驾驶相关人才了。

一时间，关于 OPPO 造车的话题又重新被炒热了起来。

那么 OPPO 是怎样传出造车消息的，有哪些实锤的造车动作？谁会是 OPPO 造车的关键人物？OPPO 在汽车领域又有哪些积累呢？

百度小米接连下场 OPPO 摸底汽车行业

其实直到今天，OPPO 也没有如华为、小米这般明确要进去汽车行业，更多的都从一些蛛丝马迹从传递出来。

早在 2019 年的 OPPO 未来科技大会上，OPPO 创始人兼 CEO 陈明永在接受采访的时候谈到了汽车：“如果未来十年汽车行业都做不好汽车，OPPO 可能会做汽车，即使造车，也会专注于 OPPO 能做好的领域。目前不会造车，如果汽车厂商造不好车了，OPPO 有这个实力的话，未来会做尝试。”

▲陈明永

从陈明永当时的态度来看，OPPO 并没有造车的打算，毕竟当时也没有太多的企业宣布跨界造车，OPPO 也完全没必要下场。

但仅仅过了一年情况就发生了大变化。首先是一直在帮车企造好车的百度宣布将会下场造车，但如果只是百度宣布造车，OPPO 也不必下场。

百度宣布造车没多久，OPPO 的老对手小米就宣布将正式成立一个汽车子公司，由小米创始人雷军亲自担任 CEO，并且宣布前期将投入 100 亿元，未来会在这一项目上投入 100 亿美元（约合人民币 645 亿元）。

▲小米将在 10 年内投 100 亿美元造车

而与此同时，华为已经在汽车领域扎了根，研发布局几乎遍布汽车的每一个领域，大有成为中国博世的感觉。

在这种情况下，OPPO 也终于坐不住了。今年 4 月份，有媒体报道称 OPPO 正在筹备造车事项，项目负责人为 OPPO 创始人兼 CEO 陈明永。

报道还表示，陈明永已经带队在产业链和人才资源方面进行摸底调研。甚至陈明永还面见了宁德时代中国乘用车事业部总裁朱威，并拜访了中汽研等机构。

还有知情人士透露，OPPO 已经在进行调研，但是还没有正式立项。不过这些都是一些媒体的报道，OPPO 方面从来没有回应过这些事情。

但另一方面，OPPO 的一些动作却也似乎证实了其要进军汽车行业。先是申请了“OCAR”的商标，然后又有消息传出说，OPPO 内部已经确认了汽车事业部，总部将会设立在成都。

▲OPPO 申请 OCAR 商标

而 OPPO 也确实在汽车方面进行了一些专利的布局，无论是近一段时间还是之前，OPPO 都在进行汽车专利的布局。

虽然 OPPO 目前还没有官宣造车，但其对于此前的传闻也并没有予以否认，这样的态度就很值得推敲，或许 OPPO 离正式造车仅仅就差一个官宣了。

刘作虎或加入 曾从小鹏挖自动驾驶专家

说了这么多，那么 OPPO 为汽车业务又做了哪些具体的准备呢？

如果陈明永亲自带队的消息属实，那基本上就可以断定，OPPO 在汽车方面的动作还将会以陈明永为中心，但仅仅有陈明永是不够了，OPPO 还需要快速组建一支领导团队。

巧的是，最近恰好有类似的事情发生。

日前，一加手机的创始人刘作虎发布内部邮件，宣布一加手机将会和 OPPO 进行全面的融合，而一加手机将成为 OPPO 旗下独立运营的品牌。

不过刘作虎并没有表明自己将会在 OPPO 担任什么具体的工作，有爆料消息称陈明永有意让刘作虎参与造车工作，如果这个消息属实，也能看出陈明永对于刘作虎的重视。

从过往的履历上来看，刘作虎也确实做出了不小的成绩。公开资料显示，1998 年刘作虎大学毕业之后就加入了 OPPO，在 2003 年，刘作虎开始担任开发部长，在 2006 年的时候，刘作虎开始在美国卖 OPPO 的蓝光 DVD。

▲刘作虎

在这期间，刘作虎就展示出了他对于互联网的独特理解，当时刘作虎不设线下销售，仅靠通过在论坛里和用户沟通，既保证了销量，也进一步的提升了产品的质量。

从 2012 年开始，刘作虎开始接手 OPPO 手机的营销，推动了 Find 5、N1 等多款手上市。但在 2013 年底，刘作虎离开了 OPPO 并创办了一加手机。

在手机行业竞争最残酷的那几年，一加不但活了下来，并且还持续有新机推出，也显示了刘作虎的个人能力。

终于在 2020 年 8 月 31 日，由于 OPPO 进行组织架构调整，刘作虎再次回归 OPPO，担任欧加控股高级副总裁，公司产品线总负责人。

从刘作虎的这段履历来看，陈明永选择他参与到汽车项目也并不奇怪。

而最近，也有理想汽车的内部人士透露，刘作虎近期在北京拜访了理想汽车的创始人李想。这条消息似乎也坐实了 OPPO 和刘作虎将会进入汽车领域的传闻。

此外，据传 OPPO 软件副总裁吴恒刚也参与到了造车项目中，并且还参与到了执行层面。有消息显示，吴恒刚是 OPPO 面试自动驾驶、算法方面岗位的最高级别高管。

但除了 OPPO 内部的人士，OPPO 也从汽车公司挖来的有技术大牛。2020 年，小鹏汽车首席科学家郭彦东加入了 OPPO，并继续担任首席科学家一职。

郭彦东是机器视觉和图像处理技术方面的资深专家，曾担任微软美国总部研究员，是微软智能识别服务的关键贡献者。

在 2016 年和 2017 年郭彦东将大数据、知识图谱，以及深度学习的方法有机融合在一起，并和同事一起发起组织了微软百万名人识别竞赛 MS-Celeb-1M—— 后来被业内称为人脸识别“世界杯”。

更重要的是，郭彦东从 2016 年开始，就领导了微软互联互通车项目的视觉感知部分，致力于将微软的视觉技术推广到汽车领域，主导研究开发了基于视觉的车内、车外感知功能。

从履历上来看，郭彦东正式目前自动驾驶领域非常突出的人才，因而目前也有消息称，郭彦东正在 OPPO 内部组建自动驾驶团队。车东西也第一时间向郭彦东进行了求证，但并未获得回复。

▲OPPO 开始招聘自动驾驶方面人才

公开信息显示，目前 OPPO 方面还开放了自动驾驶、智能座舱等相关的研发人才的岗位招聘。而这些信息也基本上可以确认 OPPO 目前正在组建一支汽车方面的团队。

早已布局汽车领域 专利多在座舱方面

虽然 OPPO 还在进一步招揽汽车方面的人才，但是 OPPO 在汽车方面的布局却并不缓慢，一直都在进行汽车方面专利的申请。

近期，OPPO 公开了一项智能寻车的专利，专利显示 OPPO 可以通过可通过气压测定海拔，帮助用户找到车辆。

但这并不是 OPPO 在汽车领域所有的布局，此前 OPPO 已经在汽车领域做了很多的布局，涉及到了智能座舱和行车安全方面，而且从专利的情况来看，OPPO 的脑洞也非常大。

▲OPPO 汽车专利汇总

其中一项专利非常具备科幻感，车主可以通过脑电波来控制接听电话。在具体应用上，车主需要携带一款具备脑电波传感器的电子装置，在上车之后，该电子装置可以和车辆的中控系统互联，当处在互联状态下，电子装置的控制模式将会切换成脑电波控制模式。

这时，如果有被动呼叫请求，电子设备中的脑电波传感器将会采集用户的脑电波信号，根据脑电波信号确定响应被动呼叫请求，然后建立通话连接。通过这种设计，驾驶员在行车途中接听电话将会变得更加智能、安全和便捷。

在驾驶员驾车行驶的过程中，如果导航开启了，在预设的时间段内如驾驶经过复杂路段或者穿过人群的时候，车机上的应用收到的弹框事件将会被隐藏起来，不影响导航的使用，等到过了这样的路况之后，才会推送弹框。这也能够降低驾驶员在驾驶过程中的看屏幕导致分心的情况出现。

除此之外，车辆上的定位装置可以确认车辆的位置，然后与车机产生联动，举个例子来说，如果车辆定位显示位于停车场内，后续终端可以根据判断结果可以显示停车费的缴纳入口，车主在车上就能够完成停车费的缴纳，可直接驶出停车站，减少了人工缴费带来的麻烦。

而 OPPO 在座舱方面也有一定的专利积累，一个非常有用的专利是可以自动调节车辆的座椅靠背。专利内容显示，通过车内的结构光组件可以获取驾驶员的深度图像，能够从这些深度图像内获取到驾驶员的身高比例信息。

之后，车辆将会根据驾驶员的身高比例信息自动调整驾驶座椅位置，通过这一项专利，驾驶员就不需要再花费时间在调整座椅靠背上。

车辆还可以根据实时位置信息、停车位置信息和当前的时间确定时候满足预置的空调启动条件，一旦满足了条件，车辆的空调就会自动启动。

此外，得益于 OPPO 在手机摄像方面的不断探索，OPPO 在汽车的图像处理方面也申请了一项专利。专利显示，车辆终端上的图像采集系统能够有效的去除采集的图像中的雾，是汽车在有雾天气下记录的行驶视频图像更加清晰。

▲OPPO 汽车专利图解

而在行车安全方面，一旦驾驶员的驾驶行为出现异常反应，车辆就会有行车危险提醒，以提高驾驶员的警觉。

如果在车辆发生了碰撞事故，车载终端将会第一时间发送报警信息给预设对象，报警信息包括车辆当前的位置信息等，这一专利能够使有关部门快速获取事故信息，能够提升处理效率，也能够减少意外事故的发生。

从专利信息上来看，OPPO 在汽车方面的专利也非常有趣，通过脑电波控制接听电话，车上座椅靠背根据驾驶员的信息的自动调节，这两项专利看上去都更像科幻电影中的场景。此外，OPPO 也申请了很多关注驾驶便捷性的专利，能够让驾驶员更加享受驾驶过程。

虽然 OPPO 没有在车辆制造方面申请专利，但目前汽车代工非常普遍，也就是说，OPPO 未必要在制造领域发力，仅仅做好自己擅长的事情就可以了。

手机销量全球前五 线下门店优势巨大

虽然 OPPO 还没有完全确认将要开始造车，但从很多方面来看，OPPO 都已经具备了造车的能力。

首先，OPPO 之前已经有跟一些车企进行过接触了，比如在 2018 年，OPPO 直接与世界知名跑车品牌兰博基尼达成了合作，双方合作打造一款手机产品 Find X 兰博基尼版，双方定下的合作期限将会在 3 年以上。

而除了将兰博基尼的元素运用到 OPPO 的手机上，OPPO 的产品技术也会应用到兰博基尼旗下的车型上。

就在今年 3 月份，OPPO 官方发布消息将会和国内的新造车公司理想汽车进行合作，Find X3 系列手机可以作为理想 ONE 的蓝牙钥匙直接解锁车门，还可以远程开窗和鸣笛寻车等功能。

两个月之后，也就是 5 月 24 日，OPPO 正式宣布和蔚来联合完成了基于 CCC 2.0 版本的数字车钥匙联合开发和测试工作，这也意味着，在理想汽车之外，蔚来汽车也可以通过 OPPO 的手机解锁。

除了此前和车企已经联合开发过一些项目，OPPO 自身的实力也不容小觑。

知名市场调研机构 Canalys 数据显示，OPPO 去年全年出货量达 1.151 亿台，市场占比 9%，排名全球第五。在国内市场也可以排到第三名，仅次于华为和小米。

▲2020 年全球手机出货量排行榜

由于目前 OPPO 并没有上市，所以无法看到起财务状况，但作为可以和华为、小米相提并论的手机公司，就算要入局汽车行业，OPPO 的财务状况完全不用令人担心。

另外，OPPO 在手机领域已经拼搏了多年，已经建立了一套完整的供应链体系，也有了一套完整的供应链筛选标准，所以在进入汽车领域后，OPPO 也可以在短时间内建立一套完整的供应链体系。

除了这些之外，几乎遍布全球的线下体系也是 OPPO 的核心竞争力。OPPO 官方数据显示，起在全球的门店数量已经超过了 40 万家，从一线城市到三四线小城都完成了覆盖。

而普通的车企线下的门店数量远无法和 OPPO 相比较，这在零售端将会是非常重要的资源。值得注意的一点是，OPPO 本就是线下渠道做的最好的手机厂商之一。

目前华为已经充分利用起了自己的线下门店的优势，开始在店内售卖赛里斯 SF5 了，OPPO 在进入汽车领域之后完全可以复制华为的路线。

结语：OPPO 在汽车领域动作频频

在众多跨界造车的玩家中，手机厂商跨界造车无疑更加吸引人，一是手机厂商都有着不错的资金情况，二是手机企业同属于制造业而且在近十几年内也发生了翻天覆地的变化，两个行业的发展趋势相似。

目前华为已经坚定了要走供应链之路，想要做中国的博世，而小米已经官宣要拿出 100 亿美元（约合人民币 645 亿元）来造车，所以 OPPO 的态度就成为了大家关注的重点。

但从目前的布局来看，OPPO 显然也不想成为跨界造车大潮中的局外人，也在积极调研汽车产业链和挖掘人才。甚至也已经申请了汽车商标和很多汽车方面的专利。

从这些动作来看，OPPO 几乎也终将会走到造车这条道路上，或许距离 OPPO 造车正式开始就只差官宣了。