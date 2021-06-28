万维网源代码 NFT 拍卖价从 1000 美元涨至 280 万美元

北京时间 6 月 28 日晚间消息，据报道，“互联网之父”蒂姆・伯纳斯-李（Tim Berners-Lee）的万维网（WWW）源代码 NFT（非同质代币）的拍卖价已从 1000 美元飙升至 280 万美元。

伯纳斯-李是一位出生在伦敦的计算机科学家，于 1989 年发明了万维网，彻底改变了信息的共享和创造，被誉为自 15 世纪德国印刷机出现在欧洲以来最重要的发明之一。

近日，伯纳斯・李决定通过 NFT 的形式来拍卖万维网的源代码。NFT 是一种数字资产，旨在表明持有者对于独特虚拟物品的所有权。

通过与苏富比合作，万维网源代码 NFT 于美国东部时间 6 月 23 日下午 2 点开始线上拍卖，起价 1000 美元，并于一周后（6 月 30 日）结束拍卖，拍卖所得将归伯纳斯・李及其妻子罗斯玛丽（Rosemary）的基金会所有。

如今，距离拍卖结束还有 2 天时间，万维网源代码 NFT 的拍卖价格已经涨至 280 万美元（约合人民币 1800 万元）。

近几个月，NFT 的受欢迎程度呈爆炸式增长。到目前为止，最昂贵的 NFT 出现在今年 3 月，当时美国艺术家迈克・温克尔曼（Mike Winkelmann，又名 Beeple）的一幅数字作品在佳士得拍卖行以 6930 万美元的价格售出。

数据显示，今年第一季度 NFT 的销售额突破 20 亿美元，为前一季度的 20 多倍。