目前只有台积电、联华电子等 4 家代工商能生产 OLED 显示驱动芯片

6 月 27 日消息，据国外媒体报道，虽然苹果等主要的智能手机厂商，多年前就已开始采用 OLED 屏幕，苹果从 2017 年 iPhone 问世十周年推出的 iPhone X 开始采用，到去年的 iPhone 12 系列已全部转向了 OLED 屏幕，但就全球而言，OLED 屏幕智能手机的出货量，仍未占据主导地位，今年预计不到 40%，明年预计为 45%。

从研究机构的报告来看，今明两年 OLED 屏幕智能手机所占的比重，依旧无法超过 50，是受到了 OLED 显示驱动芯片供不应求的限制，进而影响到了这一屏幕的生产和应用。

研究机构在报告中表示，OLED 显示驱动芯片，目前主要是采用 40nm 和 28nm 制程工艺，虽然已有多家芯片代工商掌握了这两类工艺，但目前仍只有台积电、三星电子、联华电子和格罗方德这 4 家芯片代工商，具备生产 OLED 显示驱动芯片的能力。

而更为不利的是，由于晶圆供应紧张，芯片代工商目前难以满足客户对 12 英寸晶圆的需求，这也就影响到了可分配给 OLED 显示驱动芯片的晶圆数量，当前仅有台积电、三星电子和联华电子，有能力分配足够的晶圆，而他们产能扩充的速度，仍慢于市场需求的增长。

而在现有有能力生产的厂商产能普遍不足、其他厂商尚无量产计划的情况下，研究机构预计明年增加 OLED 显示驱动芯片的希望依旧渺茫，也会影响到 OLED 屏幕市场的增长。