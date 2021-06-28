龙芯 3A5000 采用完全自主指令集架构 LoongArch：单核性能提升 50%，功耗降低 30%

IT之家 6 月 28 日消息 从龙芯中科获悉，6 月 22 日至 6 月 26 日，龙芯万里行・贵阳站成功举办。据介绍，2021 年，龙芯中科推出完全自主指令集架构 ——LoongArch。龙芯 3A5000 采用最新的 LoongArch 指令集架构，单核性能提升 50%，功耗降低 30%。

同样基于 LoongArch 指令集打造的龙芯 3C5000L，作为龙芯中科第一款服务器专用芯片，单片 16 核，支持 2 路-16 路互连。

龙芯中科表示，目前主流开源软件在 LoongArch 上都已经完成移植，龙芯中科将依托 CPU 底层核心技术以及龙芯 CPU 核心优势，形成更加完善的生态体系。

▲图源：龙芯中科

IT之家了解到，龙芯自主指令系统架构（Loongson Architecture，简称龙芯架构或 LoongArch）在 2021 年信息技术应用创新论坛主论坛上正式对外发布。

据悉，龙芯架构（LoongArch）包括基础架构部分和向量指令、虚拟化、二进制翻译等扩展部分，近 2000 条指令，不包含 MIPS 指令系统。龙芯中科表示，龙芯架构具有完全自主、技术先进、兼容生态三方面特点。龙芯架构从整个架构的顶层规划，到各部分的功能定义，再到细节上每条指令的编码、名称、含义，在架构上进行自主重新设计，具有充分的自主性。