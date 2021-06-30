苹果 iOS/iPadOS 14.7 开发者预览版/公测版 Beta4 发布

IT之家 6 月 30 日消息 Beta3 推出两周之后，苹果今日今日向 iPhone 和 iPad 用户推送了 iOS/iPadOS 14.7 开发者预览版 Beta4 更新。此次更新内部版本号为 18G5052d。

虽然此更新似乎没有带来任何重大功能变化，但它确实为 HomePod 用户带来了一些新功能。有了这个新版本的 iOS，用户便可在 iPhone 上，iPad，可能还有 Mac 设置播客定时器。

此外，之前的版本 i 还为荷兰、法国、意大利、西班牙和加拿大等国家带来了空气质量指数功能。

IT之家也欢迎各位小伙伴投递你所发现的各种新功能新特性，然后一起分享给大家。

iOS 和 iPadOS 14.7 可以通过苹果开发者中心下载，或者在 iPhone 或 iPad 上安装适当的配置文件后通过 OTA 下载。

1、iOS 14/iPadOS 14 开发者预览测试版描述文件：点此下载

2、iOS 14/iPadOS 14 公开测试版描述文件：点此下载

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3、描述文件、iOS 固件下载必备之完全手册：

《苹果 iOS 描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版 / 限制升级…… 必备》

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