宁德时代即将发布钠电池，二轮电动车等相关产业有望大变

IT之家 6 月 29 日消息 作为动力电池行业的龙头企业，宁德时代几乎在各大电池市场都占据头位，例如装车量可达 15.1Gwh 远超比亚迪，占比 31.5%，甚至还有部分业务占据了行业半壁江山。

IT之家了解到，在今年 5 月份举行的股东大会上，宁德时代董事长曾毓群向用户透露，宁德时代将于今年 7 月份左右发布钠电池。

现在，时间即将来到 7 月份，钠电池即将上马，电池相关有望出现一系列大变化。

首先在政策层面，国家和各地区都出台了一系列相关的储能新规，要求新建的新能源项目需满足 10% 的配套储能比例。而钠电池在产业化储能领域比锂电池更有性价比，因此钠电池有望接替锂电池成为新能源储能大户。

其次，钠电池的量产，也有望为铝箔带来新的增量空间。锂电池集流体为负极用铜箔，正极用铝箔，而钠电池集流体的正负极都采用铝箔，因此铝箔的需求量也有望增加。

在电动汽车方面，钠电池由于续航不及锂电池，因此在中高端电动汽车中可能不会被替代。但低速电动车和两轮电动车所采用的铅酸电池，由于整体性能弱于钠电池，有望被钠电池广泛取代，这将是一个百亿市场的缺口。

最后，钠离子电池的商用将改变部分溶质溶剂市场的格局。钠离子电池的电解液体系里主要是有机溶剂电解液和凝胶聚合物电解液，因此相关溶质将从六氟磷酸锂替换为六氟磷酸钠，溶剂会改用碳酸丙烯酯（PC），相关厂商将受到较大影响。