为创季度交付新纪录，特斯拉激进行为遭买家抱怨

IT之家 6 月 29 日消息 特斯拉正竭尽全力争取在 6 月份结束之前尽可能多地交付新车，以便创造新的季度交付纪录。为此，该公司被曝采取了许多有问题的行为，这些行为可能损害某些买家利益。

本月早些时候，特斯拉首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）在给员工的电子邮件中，要求他们“全力以赴”加速季度末新车交付。众所周知，由于采用独特的分销系统，特斯拉在季度末的交付量通常很大，这与其他使用第三方经销商的汽车制造商截然不同。

分析师预计，特斯拉本季度的新车交付将特别紧张，理由包括新版汽车发布推迟、Model S 交付量积压等。最重要的是，上个月有 1 万多辆汽车的发货被搁置，这推迟了许多交付，直到特斯拉能够推出其新的计算机视觉系统。马斯克还提到，自今年年初以来，主要的供应链问题给公司带来了巨大压力。

通常情况下，特斯拉在季度末的促销活动中有时会降低交付标准，本季度似乎就是这样。几位特斯拉买家报告说，特斯拉已经从他们的采购文件中删除了 VIN。这意味着，特斯拉可以将定制汽车交给其他能够更快提货的客户。

目前计划在本季度末提货的几名特斯拉买家报告称，特斯拉送货人员已被告知在送货时停止车辆定位。

更有问题的做法是尽量说服车主避免绕着新车走来走去寻找潜在的缺陷，这可能会导致延迟交货。许多新买家称，特斯拉匆忙完成了交付过程，他们被强烈推荐无论如何都要提车，并安排晚些时候（也就是季度末之后）安排服务预约来解决发现的缺陷问题。