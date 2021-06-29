小鹏汽车拟挂牌港交所，披露了一些有意思的数据

6 月 29 日消息，近日港交所发布信息显示，小鹏汽车已通过港交所聆讯，在港上市步入倒计时。小鹏汽车将于 6 月 25 日至 6 月 30 日招股，预期于 7 月 7 日正式在联交所主板挂牌上市。

小鹏汽车宣布其在全球拟发售 8500 万股股份，其中中国香港公开发售 425 万股，国际发售 8025 万股股份，另有 15% 超额配股权。港股公开发行的发行价为每股 180 港元或 23.19 美元，股票代码为“9868”。摩根大通和美银为公司联席保荐人。

2020 年 8 月 27 日，小鹏汽车正式在纽交所挂牌上市，发行价为每股 15 美元，截至 6 月 28 日美股收盘，小鹏汽车股价报 44.66 美元，市值超 358 亿美元。

根据港交所规定，赴美上市还不足一年的小鹏汽车此次港股上市属于“双重主要上市”行为，为此小鹏汽车需要受到美国证券交易委员会 (SEC) 和香港证券及期货事务监察委员会 (SFC) 的共同监管。这也意味着小鹏汽车未来一旦能接入沪港通，内地投资者就可以通过港股通买到小鹏汽车股票。

股东方面，小鹏汽车联合创始人、董事长兼首席执行官何小鹏及其关联公司为小鹏汽车控股股东，持股 21.75%；淘宝中国持股 11.9%，IDG 资本持股 4.8%，小鹏汽车联合创始人、总裁夏珩及其关联公司持股 3.8%，五源资本持股 3.2%，纪源资本持股 2.8%。

在小鹏汽车提交给港交所的招股书中，也披露了一些有意思的数据。

亏损持续，在挪威已卖了 1 个多亿

小鹏汽车提交给港交所的招股书显示，2018 年-2020 年，小鹏汽车营收分别为 970 万元、23.21 亿元、58.44 亿元，亏损分别为 13.99 亿元、36.92 亿元、27.32 亿元；今年一季度，小鹏汽车营收 29.51 亿元，亏损 7.87 亿元。

招股书显示，小鹏汽车截至一季度拥有现金、现金等价物、受限资金、短期存款、短期投资和长期存款为共计 362 亿元，小鹏汽车账面资金还比较充裕。同时，预计此次港股上市可为其再募得约 150 亿港元。

小鹏汽车在港股上市募资的用途主要包括：拓展公司产品组合及开发更先进的技术，包括引入新车型、提升公司的硬件能力、其他技术投资等；通过营销策略提升品牌知名度以促进销量提升；扩大服务、销售及超级充电网络规模；提升生产能力；增加在欧洲等国际市场上的知名度。

汽车交付数据方面，小鹏汽车 2018 年、2019 年、2020 年的交付量 29 辆、12728 辆、27041 辆；截至今年 5 月底，小鹏汽车本年度累计交付量达到 24173 台。

其中，2020 年 12 月，小鹏汽车第一批欧洲版 G3 已交付给挪威的客户，第二批 G3 于 2021 年第一季度发货。2020 年及截至 2021 年 3 月 31 日止三个月，来自挪威经销商的收入分别达到 2460 万元及 7760 万元，总额超过 1 亿元，分别占总收入的 0.4% 及 2.6%。

自有工厂产车交付比例近 60%

小鹏汽车第一款量产的智能电动汽车 G3 是一款 SUV。G3 的补贴后价格介于人民币 149,800 元至 人民币 199,800 元小鹏汽车于 2018 年 12 月开始交付 G3，截至 2021 年 3 月 31 日，已向客户交付 30,102 辆 G3。小鹏汽车第二款量产的智能电动汽车 P7 是一款四门运动轿车，2020 年 5 月开始生产和交付，截至 2021 年 3 月 31 日已向客户交付 23,036 辆 P7。

值得注意的是，小鹏汽车所有 P7 均由肇庆工厂自行生产，而所有 G3 均通过与海马的承包生产合作生产 G3。

小鹏汽车于 2018 年、2019 年、2020 年及截至 2021 年 3 月 31 日止三个月交付的自行生产智能电动汽车分别占同期交付的智能电动汽车总量的零、零、 55.7% 和 59.8%。

肇庆工厂于 2020 年 5 月投产，小鹏汽车 2018 年及 2019 年交付的所有智能电动汽车均为 G3。在 2020 年交付的 27,041 辆智能电动汽车中，G3 为 11,979 辆，P7 为 15,062 辆，分别占 2020 年智能电动汽车交付总量的 44.3% 和 55.7%。

截至 2021 年 3 月 31 日止的三个月，交付了 13,340 辆智能电动汽车，其中 G3 和 P7 分别为 5366 辆和 7974 辆，分别占同期智能电动汽车交付总量的 40.2% 和 59.8%。

小鹏汽车 2021 年 4 月及 5 月总共交付 5147 辆及 5686 辆智能电动汽车。2021 年第二季度的交付量将最少达到或超过 15,500 辆至 16,000 辆车的指引范围。

新款 SUV 预告

小鹏汽车计划在 2021 年第三季度末开始交付 G3 的中期改款版 G3i，同时计划在 2022 年推出第四款智能电动汽车车型，这是一款 SUV。该款新车将会基于 P7 相同的 Edward 平台打造，而车辆所使用的平台可支持 2800-3100mm 的轴距范围，新车售价将高于普通版 P7，但低于鹏翼版 P7。根据此前消息，新车预售价将在 30 万元左右。

造车厂

目前小鹏汽车肇庆工厂和海马工厂的年产能分别达 10 万辆及 15 万辆。为进一步扩大产能，小鹏汽车计划在广州和武汉新建智能电动汽车生产基地，预计年产能均可达 10 万辆。

不过，小鹏汽车和海马的承包生产协议的期限将于 2021 年 12 月 31 日届满，经双方同意可续签或终止。该协议于 2021 年 12 月届满后与海马的未来合作尚未落实。不过以小鹏汽车不断发展自有造车厂的节奏，不依赖承包生产的可能性越来越高。

截至 2021 年 3 月 31 日，小鹏汽车在中国和美工共有员工 6132 名，其中 39.8% 的员工为研发人员，服务于汽车设计与工程、自动驾驶和智能操作系统。

2018 年、2019 年、2020 年及截至 2021 年 3 月 31 日止三个月，小鹏汽车的研发开支分别为 10.51 亿元、20.7 亿元、17.26 亿元及 5.35 亿元。于 2019 年、2020 年及截至 2021 年 3 月 31 日止三个月，研发开支分别占总收入 89.2%、29.5% 及 18.1%。

小鹏汽车一旦挂牌港交所，将成为第一支同时在美股和港股上市的智能电动汽车股票。