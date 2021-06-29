Navellier 分析师：蔚来将超越特斯拉，成为中国最大电动汽车制造商

北京时间 6 月 29 日早间消息，据报道，基金管理公司 Navellier 首席投资官路易・纳维利埃（Louis Navellier）表示，中国电动汽车制造商蔚来将超越特斯拉，成为中国最大的电动汽车企业。随后，蔚来的股价在本周一迎来上涨。

纳维利埃表示：“另一家电动汽车企业最终将取代特斯拉，成为中国最大的电动汽车制造商。我说的这家企业就是蔚来。当前的情况是，这家公司正处在主导中国和中国香港电动汽车市场的边缘。”

他表示：“至于未来，该公司称自己是新一代车企，因为他们所设计和生产的电动汽车利用了互联互通、自动驾驶和人工智能等最前沿的技术。而且该公司还与英伟达等尖端芯片企业达成了合作。”

蔚来美国存托凭证（ADS）最近的交易价格为 49.23 美元，上涨了 9.2%。在过去一个月里，由于投资者对电动汽车的热情，其价格已经上涨了 27%。而相比之下，特斯拉最近的交易价格为 687.47 美元，涨幅为 2.3%。在过去一个月中，特斯拉股价涨幅为 9%。

本月早些时候，蔚来表示将在明年推出一款高端电动汽车，新车当前的代号为“Gemini”。该公司此举粉碎了外界的猜测，此前有传言称这家总部位于上海的公司将推出一款价格较低的入门级电动汽车。

今年 6 月，蔚来发布业绩报告，5 月份该公司交付量同比增长超过 95%。花旗分析师杰夫・张（Jeff Chung）将该股评级从中性上调至买入，同时将目标价从 57.60 美元上调至 58.30 美元。