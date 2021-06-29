微软解释 Win11 最低系统要求的原因：可实现 99.8% 的无崩溃体验

IT之家 6 月 29 日消息 在上周微软发布 Windows 11 后公布了最低系统要求，微软决定将老一代 CPU 从 Windows 11 兼容性列表中取消，引发网友声讨。

今天，微软推送了 Win11 的第一个预览版，之后更新了最细系统要求，微软表示他们在测试第 7 代英特尔处理器和 AMD 初代锐龙的兼容性，以决定 Windows 11 正式版是否加入此类 CPU 支持。

从微软的最低硬件要求来看，Windows 11 要求硬件能够提供 Windows Hello、设备加密、基于虚拟化的安全 (VBS)、管理程序保护的代码完整性 (HVCI) 和安全引导等保护，从而提高了安全性。

微软对此也分享更多关于“我们为什么更新 Windows 11 系统要求”的细节。

微软解释道，他们的最低要求遵循三个原则：安全、可靠性、兼容性。