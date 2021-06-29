VMware 虚拟机安装微软 Win11 无 TPM 模块解决方案出炉

IT之家 6 月 29 日消息 微软已在今日凌晨推出了 Win11 的首个 Dev 通道预览版 Build 10.0.22000.51，想必有很多小伙伴都想体验一下。

IT之家已经为大家找到了首个 Win11 预览版的 ISO 文件，以及安装过程中的一系列问题解决方案，大家可以在文末查看。

今日，IT之家网友 @Lockey 投稿了 VMware 虚拟机安装 Win11 的教程，提出了虚拟机无 TPM 模块的解决方案，对于很多想要尝鲜的小伙伴是比较有用的。

从图中可以看到，用户可在虚拟机关机状态，在 Win10 虚拟机设置硬件中添加可信平台模块，并在虚拟机设置选项中访问控制设置为加密状态，高级中固件类型使用 UEFI。

相关文章：

《Win11 首个预览版来了！微软已向 Win10 Dev 通道推送 Build 10.0.22000.51 更新》

《苹果 M1 可用，微软 Win11 Build10.0.22000.51 预览版镜像 ISO 下载资源汇总》

《绕过 TPM 2.0 安装微软 Win11 的三种方法，注册表大法回归》

《微软降低 Win11 的 CPU 要求：七代酷睿、初代锐龙有救了》

《满足条件却无法升级，Win11 升级卡 TPM 2.0/ 安全启动解决方法》

《从 Win11 英文 21996 在线升级到简体中文 22000 的方法》