宁德时代高开 4%：总市值近 1.2 万亿元，超五粮液和中国平安成深市“一哥”

IT之家 6 月 29 日消息 宁德时代今日开盘涨 4%，报每股 513.65 元，总市值近 1.2 万亿元，接连超越五粮液和中国平安成为深市“一哥”。

值得一提的是，自 2021 年 3 月底以来，宁德时代股价涨幅明显，经统计，在 3 月 25 日-6 月 28 日这近 63 个交易日，宁德时代区间累计涨幅达 71.02%，而同期大盘上涨 13%。

IT之家了解到，截至 6 月 28 日上午 11 点半，福布斯富豪榜的实时榜单显示，宁德时代董事长曾毓群身价达到 447 亿美元 (约合人民币 2888 亿元)，位列全球第 30 位。这是他首次进入榜单前 30 名。

宁德时代昨夜公告，为进一步延续和深化双方之间的友好合作关系，公司与特斯拉于 6 月 25 日签订了《Production Pricing Agreement》，将在 2022 年 1 月至 2025 年 12 月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品。宁德时代表示，该公司将根据协议履行情况在相关年度确认收入，并预计对该公司相关年度的经营业绩产生积极影响。协议的履行不会对宁德时代的业务独立性构成不利影响，该公司不会因此对客户形成重大依赖。

数据显示，宁德时代在全球市场占有 32.5% 的份额，位列第一。2020 年，宁德时代营收 503 亿元，净利润接近 56 亿元。2021 年一季度，该公司营收为 191 亿元，同比增长 112%；净利润 19 亿元，同比增长 163%。