消息称任天堂 Switch Pro 不会在今年发布，而是在明年

IT之家 6 月 29 日消息 据外媒 ScreenRant 报道，有来自匿名供应链厂商的消息称，任天堂 Switch Pro 会在 2022 年发布，而非是之前预期的 2021 年。

YouTube 上的知名频道 SwitchUp 近日在推特上发文称，根据来自中国的制造商的消息，任天堂不会在 2021 年发布 Switch Pro 主机。该制造商一直在为任天堂 Switch 开发配件（控制器、SD 卡、耳机等）。

IT之家了解到，随着 2021 年的一半已经过去，官方并没有发布任何消息，甚至都没有新 Switch 的暗示，在 2021 年发布变得越来越不可能。至于今年任天堂不发布 Switch Pro 的原因，媒体推测有两种可能。

其中一种可能是芯片供应短缺，这也是一直困扰着世界各地的电子制造商的问题，索尼和微软的主机一直供应不足，任天堂也未能幸免。

而另一种可能是，任天堂准备在 2022 年全面发力，在发布 Switch Pro 的同时，发布多款游戏，包括《塞尔达传说：旷野之息 2》、《宝可梦传说：阿尔宙斯》、《喷射战士 3》等游戏大作。这些游戏与 Switch Pro 配合一起推出，可能会有更好的效果。