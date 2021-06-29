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消息称任天堂 Switch Pro 不会在今年发布，而是在明年

2021/6/29 10:19:13 来源：IT之家 作者：玉笛 责编：玉笛
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IT之家 6 月 29 日消息 据外媒 ScreenRant 报道，有来自匿名供应链厂商的消息称，任天堂 Switch Pro 会在 2022 年发布，而非是之前预期的 2021 年

YouTube 上的知名频道 SwitchUp 近日在推特上发文称，根据来自中国的制造商的消息，任天堂不会在 2021 年发布 Switch Pro 主机。该制造商一直在为任天堂 Switch 开发配件（控制器、SD 卡、耳机等）。

IT之家了解到，随着 2021 年的一半已经过去，官方并没有发布任何消息，甚至都没有新 Switch 的暗示，在 2021 年发布变得越来越不可能。至于今年任天堂不发布 Switch Pro 的原因，媒体推测有两种可能。

其中一种可能是芯片供应短缺，这也是一直困扰着世界各地的电子制造商的问题，索尼和微软的主机一直供应不足，任天堂也未能幸免。

而另一种可能是，任天堂准备在 2022 年全面发力，在发布 Switch Pro 的同时，发布多款游戏，包括《塞尔达传说：旷野之息 2》、《宝可梦传说：阿尔宙斯》、《喷射战士 3》等游戏大作。这些游戏与 Switch Pro 配合一起推出，可能会有更好的效果。

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关键词：任天堂 Switch Pro

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