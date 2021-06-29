GSMA：2025 年底，中国将有 8.28 亿 5G 连接，占全球总数近一半

据 GSMA 最新预测，到 2025 年底，5G 连接将占移动连接总数的五分之一以上，达到 18 亿，预计在北美和亚太地区四个最发达的市场采用率最高。

该行业组织在其最新的《移动经济》(Mobile Economy) 报告中估计，全球 5G 连接将占所有连接的 21%，超过五分之二的人预计将生活在 5G 网络覆盖范围内。

GSMA 强调，该技术的采用将占澳大利亚、日本、新加坡和韩国总连接量的 53%(1.64 亿)。

在北美，51%(2.19 亿) 的移动连接将使用下一代网络，而中国将有 8.28 亿 5G 连接，到 2025 年占全球总数的近一半。

到 2020 年底，全球移动用户达到 52 亿 (占人口的 67%)，与 2019 年相比没有显著差异，因为市场正趋于饱和。

到 2025 年底，全球将新增近 5 亿手机用户，其中大部分来自亚洲和撒哈拉以南非洲地区，全球手机用户总数将达到 57 亿。

2020 年，移动技术和服务为全球 GDP 贡献了 4.4 万亿美元，高于 2019 年底的 4.1 万亿美元。到 2025 年底，移动通信行业预计将为全球贡献近 5 万亿美元的国内生产总值 (GDP)。

GSMA 呼吁各国政府重新评估移动服务的环境，作为加快投资和创新的一种方式，并呼吁制定“有效的”频谱定价政策，使 5G 服务变得更实惠，并提供更好的质量。

它还呼吁增加频谱可用性，在 5G 中频中向每个运营商开放 80MHz 到 100MHz 的频谱，在 mmWave 中开放 800MHz 的频谱。