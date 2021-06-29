诺基亚 105 4G 发布：经典直板设计、支持支付宝，售价 229 元

IT之家 6 月 29 日消息 诺基亚今天正式发布了诺基亚 105 4G 功能机，支持支付宝移动支付、语音播报、大字大图标、双 4G 全网通，售价 229 元，现在参与预售，到手价 199 元。

根据官方的说法，诺基亚 105 4G 所针对的买家包括长辈群体、备用机买家和学生群体，采用经典直板设计，拥有实体按键，独岛式独立按键，间距大，防止误操作。诺基亚 105 4G 的卖点包括支持支付宝，右键快捷打开或功能表中开启支付，点击“支付码”，即可使用支付二维码或条形码。第一次使用，需要智能手机扫码进行绑定，支持设置每日消费额度。

诺基亚 105 4G 支持双卡双待双 4G 全网通，支持移动、联通、电信 4G，以及 VoLTE 高清语音通话。双 nano SIM 小卡卡槽，双卡双 4G 同时在线。

诺基亚 105 4G 还支持无线外放收音机，免插耳机就能收听广播，还能通过扬声器外放，声音清晰洪亮。支持一键手电筒，长按“上方向”键，开启/关闭手电筒。还内置经典《贪吃蛇》游戏。

配置方面，诺基亚 105 4G 首发搭载紫光展锐 T107 轻量级芯片，配合 1020mAh 电池，续航更加持久。

IT之家了解到，诺基亚 105 4G 拥有红色、黑色、蓝色三款配色，零售价 229 元，将于 6 月 29 日开启预售，7 月 5 日正式开售。首发参与预定的用户可享支付 10 元定金抵 40 元活动，到手价 199 元。