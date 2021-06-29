Netflix 已支持离线播放未下载完成的视频

IT之家 6 月 29 日消息 在最新的官方博客中，Netflix 宣布将支持部分视频缓存播放，用户即使没有将视频下载完成，也可以离线播放。

Netflix 表示，这是为了让会员更轻松地访问他们喜爱的剧集或电影。当用户部分下载了电视节目或电影后，Netflix 会提供重新连接到网络后继续下载的选项，这样就不会偷跑流量了。

IT之家了解到，这一功能将首先在 Android 手机和平板电脑上推出，苹果 iOS 平台会在未来几个月内进行测试。虽然功能不先进，但有总比没有好。