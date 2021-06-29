英特尔预热并证实其 DG2 显卡开始出货，Xe-HPG 架构即将发布

IT之家 6 月 29 日消息 据英特尔，Xe-HPC (称为 Ponte Vecchio) 已经完成开发，目前正在验证。我们预计可在明年看到这款以 HPC 为核心的 GPU。

英特尔还确认，Ponte Vecchio 将至少有三种型号，包括 OAM (开放加速器模块) 和 x4 子系统配置。AMD 的 MI200 也将使用第一种外形。

英特尔今天透露，其 Xe-HP 系列 (被称为北极之声 Arctic Sound) 已经出现在其开发云中，尽管英特尔并没有说明这是否意味着该显卡的实际可用性。

此外，英特尔还证实其用于游戏领域的 DG2 系列独显正在出货（ES 样品）。虽然英特尔没有证实其 Xe-HPG 系列是否会在今年推出，但这表明该产品已经得到了各 OEM 厂商的测试，预计我们有望在近期看到 DG2 的性能泄露。

IT之家了解到，英特尔今日还向其奥德赛游戏注册会员表示“是时候使用特别活动卡了”并开始预热其 Xe HPG。

此外，英特尔还在其活动描述中写道“我们即将迎来一个里程碑时刻，即将发布来自英特尔的 Xe HPG 微架构。你们中的一些人收到了一张奥德赛卡片，现在是时候兑现这张卡了。”并要求用户填写个人信息。