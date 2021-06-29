崔宝秋：小米在用户数据保护方面坚持全球最高标准

6 月 29 日，第二届小米安全与隐私宣传月活动落幕，小米集团副总裁、安全与隐私委员会主席崔宝秋表示，“雷总一贯强调‘尊重用户的隐私是小米的核心价值观之一，我们在用户数据保护方面坚持符合全球最高标准’。小米作为一家年轻的财富 500 强公司，一家以‘手机 x AIoT’为核心战略的铁人三项公司，各种业务发展迅猛，智能手机出货量稳居世界前三，拥有超过 4 亿的 MIUI 月活用户和超过 3.5 亿联网 IoT 设备，我们深知责任重大。通过小米安全与隐私宣传月活动，我们致力于让社会各界充分了解用户的个人信息如何被收集、使用和保护。我们有信心说，我们遵循了全世界一流的安全隐私标准和透明度，这一点获得全球安全检测与认证机构的广泛认可。”

据悉，此次宣传月活动包含“安全隐私学堂”、“安全隐私技术公开课”、“科技园互动体验展”、“‘小米杯’CFT 大赛”、“专项培训营”、“MIUI 隐私功能揭密”六大主题活动。

在闭幕式现场，崔宝秋解释道，小米 MIUI“照明弹”中所含的“应用行为记录”、“敏感行为提醒”等功能，给予了用户充分的知情权，极大地提升了 App 获取个人信息的透明度；“剪切板隐私保护”也是 MIUI 在隐私保护上所推出的重要创新功能，使得用户复制到剪切板中的身份证号、电话号码、地址等敏感信息得到强有力的保护；此外，MIUI 系统基于差分隐私技术对位置信息进行了模糊处理，为用户提供了授予应用 App 模糊定位的选项 (即您的大致位置)，最大化保护用户的隐私。

他进一步指出，随着 MIUI 在隐私保护上的表率和推动，整个手机行业都在致力于提升隐私透明度。呼吁社会各界一起加入进来，为隐私保护贡献力量。