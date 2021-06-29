小米笔记本 Pro X 预热：首款万元级小米笔记本

IT之家 6 月 29 日消息 小米方面已宣布，“高能旗舰、轻薄力作”小米笔记本 Pro X 将于 6 月 30 日正式发布。

随后，小米即开始逐渐透露该机的种种新特性，例如 45W 性能释放的英特尔 H35 处理器，英伟达最新光追独显 GeForce RTX 3050Ti 显卡，轻薄本旗舰内存 LPDDR4X，频率高达 4266MHz。

官方今日预热时表示，这将会是首款万元级小米笔记本，拥有小米笔记本有史以来最强大的配置，包括性能、屏幕、工艺、智能体验面面都是旗舰级。

今年早些时候，该公司发布了小米笔记本 Pro 14 和 Pro15，售价 5299 元、6999 元起（锐龙版首发价 6799 元起），之后小米透露还有一款 Pro X 尚未发布，搭载 RTX 3050 Ti，引发网友关注。

今年 5 月 11 日，英伟达发布了 RTX 3050 Ti 笔记本电脑显卡，支持 RTX 光追及 DLSS 技术，使用 GA107 核心，三星 8nm 工艺，TDP 功耗 35 到 80W 之间。

根据 NVIDIA 官方测试显示：RTX 3050 Ti 在 1080P 分辨率下，开启光追和 DLSS《我的世界》RTX 版和《使命召唤：黑色行动 CW》等热门游戏可稳定实现 60FPS 的性能。

IT之家了解到，RTX 3050 和 RTX 3050 Ti 发布的同日多家 PC 厂商纷纷发布相应笔记本机型，随着 RTX3050/Ti 笔记本电脑的上市，GeForce RTX 30 系列笔记本布局更加完整。



