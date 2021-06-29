小米笔记本 Pro X 预热：3.5K E4 OLED 屏

IT之家 6 月 29 日消息 小米方面已宣布，“高能旗舰、轻薄力作”小米笔记本 Pro X 将于 6 月 30 日正式发布。

刚刚，小米官方预热，小米笔记本 Pro X 将搭载 3.5K E4 OLED 屏，从这三个参数来看，与之前发布的小米笔记本 Pro 15 相同，但没说刷新率。

今年早些时候，小米发布了小米笔记本 Pro 14 和 Pro15，售价 5299 元、6999 元起（锐龙版首发价 6799 元起），之后小米透露还有一款 Pro X 尚未发布，搭载 RTX 3050 Ti，引发网友关注。

近日，小米预热了该笔记本的种种特性，例如 45W 性能释放的英特尔 H35 处理器，英伟达最新光追独显 GeForce RTX 3050Ti 显卡，轻薄本旗舰内存 LPDDR4X，频率高达 4266MHz，还透露该笔记本将是“首款万元小米笔记本”。

今年 5 月 11 日，英伟达发布了 RTX 3050 Ti 笔记本电脑显卡，支持 RTX 光追及 DLSS 技术，使用 GA107 核心，三星 8nm 工艺，TDP 功耗 35 到 80W 之间。

根据 NVIDIA 官方测试显示：RTX 3050 Ti 在 1080P 分辨率下，开启光追和 DLSS《我的世界》RTX 版和《使命召唤：黑色行动 CW》等热门游戏可稳定实现 60FPS 的性能。