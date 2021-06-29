OPPO 探索手机新形态，旗下环绕屏手机专利曝光

IT之家 6 月 29 日消息 据荷兰科技博客 LetsGoDigital 报道，2021 年 5 月，OPPO 获得了一项世界知识产权局（WIPO）的一项名为“组装和拆卸电子设备的方法”的专利授权，详细描述了 OPPO 在大尺寸柔性屏幕的组装和设计能力。

专利示意图显示，OPPO 环绕屏概念设计的正面、左侧和背面大部分都覆盖着柔性屏，只在背部预留出了长条区域，用来容纳垂直设计的摄像头模组系统。

为了更好地展示这一专利设备，荷兰平面设计师 Jermaine Smit（又名 Concept Creator）与 LetsGoDigital 合作，创作了一系列产品渲染图。这些图片基于 OPPO 的专利图片和文件，仅作说明之用。

随着折叠屏手机等产品陆续推出，双面显示的手机形态开始满足用户对多功能、便携式设备日益增长的需求。然而，组装这样的设备和更换零件并不那么简单。专利介绍了屏幕需要如何粘在中框上，以便事后能够专业地拆解。手机使用了一块超薄的钢板，被放置在屏幕和框架之间。通过这种方式，柔性显示屏得到了最佳的支持，并且可以应用相对较薄的屏幕。

渲染图还显示，后摄系统将由多个镜头组成：4 个摄像头和一个闪光灯，它们被放置在手机背部的下方。文件中进一步提到，可以选择性地添加额外的摄像头。由于专利中的环绕屏智能手机在背面同时有摄像头和显示屏，因此不需要前置摄像头，用户可以通过主摄像头进行高分辨率的自拍并进行视频通话。因此，整个正面由屏幕表面组成，屏幕上没有缺口或孔。

覆盖设备左侧的屏幕部分可用于显示一般状态信息，如电池指示灯和信号强度。还可以显示收到的通知和来电。

IT之家了解到，OPPO 过去也推出过一些创新形态的智能手机，比如 2013 年推出的 OPPO N1 采用了独特的翻转摄像头，也是全球首款配备旋转摄像头的大屏智能手机；2013 年发布的 OPPO Reno 采用了侧旋升降摄像头，巧妙地将前置柔光灯、听筒、后置闪光灯等原件隐藏在侧旋升降结构中。此外还有去年 11 月推出的 OPPO X 2021 卷轴屏概念机，可以平滑舒展开来，就像是画一样。

当然，作为一个专利，OPPO 是否会推出环绕屏手机还是未知数，但根据 OPPO 过往对手机新形态的探索来看，可能性还是非常大的，不妨期待一下。

▲OPPO N1，全球首款翻转摄像头智能手机

▲OPPO Reno 侧旋升降结构

▲OPPO X 2021 卷轴屏概念机