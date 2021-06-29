外媒：特斯拉 Model S 长续航版已正式开始交付

6 月 29 日消息，据国外媒体报道，特斯拉的 Model S 长续航版已正式开始交付。这款车的交付是意料之外的，因为 Model S Plaid 也在最近开始交付。

今年 1 月份，特斯拉发布了备受期待的新款 Model S，新款 Model S 有三种不同的规格可供选择 —— 新款 Model S 长续航版（配备两台发动机和四轮驱动）、新款 Model S Plaid 版和新款 Model S Plaid + 版。

不过，今年 6 月初，特斯拉首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）表示，该公司取消了 Model S Plaid + 的生产，这款车型已经没有必要，因为 Plaid 版本的 Model S 性能已经非常好。

据报道，Model S 长续航版配有轭式方向盘和完全翻新的内饰。这款车的内饰是特斯拉迄今为止最好的，拥有 17 英寸的主显示屏、8 英寸的后屏和改进的用户界面。

特斯拉的在线配置显示，Model S 长续航版能在 3.1 秒内从零加速到到 60 英里/每小时（约合 100 公里/每小时），加速时间与 Model 3 Performance 高性能版差不多。

Model S 长续航版起价为 79990 美元，比 Model S Plaid（起价为 129990 美元）便宜 50000 美元，价格实惠，而且是双电机全轮驱动。对于一辆高档特斯拉汽车来说，这是个适中的价格。