现代 Kona 电动汽车同一天发生两起起火事故，事发时未充电

6 月 29 日消息，据国外媒体报道，由于电池可能发生短路、进而导致车辆起火，现代汽车在今年 2 月份宣布召回超过 7.5 万辆 Kona 电动汽车，并对电池进行更换，预计花费超过 9 亿美元。

虽然现代汽车对存在起火隐患的 Kona 电动汽车进行了大规模召回，但在上周三，仍有两辆 Kona 电动汽车，在没有充电的情况下发生起火事故。

从外媒的报道来，上周三 Kona 电动汽车的两起起火事故，分别发生在韩国和挪威。

现代 Kona 电动汽车在韩国的起火事故，发生在当地时间上周三上午约 9:39，一辆停放在首尔以南 181 公里的保宁市沙滩上的 Kona 电动汽车起火，车辆损毁严重。

挪威的起火事故发生在当地时间上午 10:30，当地消防部门尝试只用水扑灭大火未能成功，随后用防火毯将起火的车辆完全罩住，浸入水箱中才将火扑灭。

上周三在挪威起火的这辆现代 Kona 电动汽车，是已确定不在起火的范围内，也就是被认为没有潜在起火风险的，现代的一名高管透露，他们已在对起火的原因进行调查，但目前还没有结果。

对于在韩国发生的起火事故，韩国交通安全管理局下属的韩国汽车测试研究所 (KATRI)、现代汽车和电池制造商，也在调查起火原因。