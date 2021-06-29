瑞银将特斯拉目标股价调低至 660 美元，中国电动汽车品牌正崛起

北京时间 6 月 29 日晚间消息，据报道，投资银行瑞银（UBS）今日发布投资研究报告，将特斯拉（Nasdaq：TSLA）目标股价从 730 美元调低至 660 美元，继续维持其股票“中性”评级。

瑞银分析师帕特里克・胡梅尔（Patrick Hummel）在报告中称，下调特斯拉目标股价，是因为该公司面临着“几个负面”因素。未来几个季度，形势对特斯拉竞争对手更加有利。

瑞银调查结果显示，43% 的消费者可能考虑购买电动汽车，较去年高出 600 个基点。在知名度方面，特斯拉仍是最受欢迎的电动汽车品牌。但是，比亚迪、蔚来汽车和小鹏汽车等品牌，均表现出强劲势头，对特斯拉构成了威胁。

此外，大众汽车和通用汽车也提供了一个“重新评级机会”，目前它们的生态系统资产被严重低估。

胡梅尔说：“我们短期内的主要担忧是，特斯拉在中国的需求势头正在放缓，我们的实地调查显示，与特斯拉相比，中国国内品牌的电池电动汽车正获得进一步的市场份额，这可能会引发特斯拉采取额外的定价行动，从而降低毛利率。”

胡梅尔还称，Model Y 在欧洲发布的延迟，全自动驾驶（FSD）和弗里蒙特工厂下一代 4680 电池的延迟，也将影响市场情绪。为了获得更好的市场表现，特斯拉需要“新的确凿证据”，证明其在软件 / FSD 领域的领先地位。

昨日，特斯拉股价收于 688.72 美元，上涨 2.51%。今日开盘后，特斯拉股价一度报于 684.46 美元，下跌 0.62%。