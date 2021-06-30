苹果 macOS Big Sur 11.5 开发者预览版 Beta4 发布

IT之家 6 月 30 日消息 苹果今日向开发人员发布了 macOS Big Sur 11.5 Beta4 更新，距离上一个版本 macOS Big Sur 11.5 开发者预览版 Beta3 发布隔了两周时间。
官方没有说明具体的更新内容，目前IT之家也没有发现功能改进，预计只是和前两个版本一样，对 macOS Big Sur 11.4 的一些 Bug 进行了修复。
用户可通过 IT之家 App - 发现 - 苹果描述文件 下载描述文件，并通过“系统偏好设置”中的“软件更新”下载最新版本。
IT之家 6 月 30 日消息 苹果今日向开发人员发布了 macOS Big Sur 11.5 Beta4 更新，距离上一个版本 macOS Big Sur 11.5 开发者预览版 Beta3 发布隔了两周时间。
官方没有说明具体的更新内容，目前IT之家也没有发现功能改进，预计只是和前两个版本一样，对 macOS Big Sur 11.4 的一些 Bug 进行了修复。
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