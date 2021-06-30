Sensor Tower：今年上半年全球 App 消费达 649 亿美元，同增 24.8%

IT之家 6 月 29 日消息 据报道，调研公司 Sensor Tower 昨日发布报告称，今年上半年，全球移动应用消费者开支为 649 亿美元（约 4192.54 亿元人民币），同比增长 24.8%。

其中，苹果 App Store 应用商店的消费者开支（包括 App 购买、应用内购买和订阅）为 415 亿美元，与去年同期的 340 亿美元相比增长 22.1%。

谷歌 Google Play 应用商店的消费者开支为 234 亿美元，与去年同期的 180 亿美元相比增长 30%。

在消费者开支上涨的同时，App Store 的应用程序下载量却在下滑，从去年同期的 183 亿次降至 163 亿次，降幅为 10.9%。而 Google Play 应用下载量则从 530 亿增加到 562 亿，涨幅为 6%。

今年上半年，收入最高的移动该应用是 TikTok，其次是 YouTube 和 Tinder。下载量最高的移动应用是 TikTok，其次是 Facebook、Instagram 和 WhatsApp。

游戏开支仍是消费者支出的最大组成部分，在今年上半年达到了 447 亿美元。收入最高的游戏是腾讯的《王者荣耀》（150 亿美元以上），其次是 PUBG Mobile（包括中国版的《绝地求生》，约 15 亿美元）、Genshin Impact（约 8.48 亿美元）、Roblox 和 Coin Master。