Adobe 将在七月下架 Photoshop Sketch 与 Illustrator Draw 两款 App

IT之家 6 月 28 日消息 Adobe 本周提醒客户，从 7 月 19 日起，其 Photoshop Sketch 和 Illustrator Draw 两款 App 将不再可在 iOS/iPadOS 和 Android 上下载。Adobe 还计划在 2022 年 1 月 10 日停止为现有用户提供支持。

Adobe 在支持文档中表示，用户可以轻松迁移到其 Fresco App，该 App 结合了许多 Photoshop Sketch 和 Illustrator Draw 的绘画工具。在用户使用其 Adobe ID 电子邮件地址登录 App 后，所有在 Illustrator Draw 和 Photoshop Sketch 中创建的项目都将自动迁移到 Fresco。

IT之家了解到，现有用户可以在 7 月 19 日之后继续使用 Photoshop Sketch 和 Illustrator Draw，所有艺术品和项目仍然可用，但 Adobe 表示，一旦这些 App 停止支持，将不会添加任何新功能或更新。

Adobe Fresco 于 2019 年首次在 iPad 上推出，并于去年扩展到 iPhone。该 App 在苹果 App Store 上是免费的，高级功能只需 9.99 美元。