Apple Pay 快捷交通卡再升级，现已支持亿通行秒通卡：首张无需充值的交通卡

IT之家 6 月 28 日消息 感谢IT之家网友热心线索投递，北京亿通行 Pay・秒通卡现已加入 ApplePay 大家庭，用户终于可以不用先充值再用卡了，只要在支持使用的地区即可先乘坐后支付。

值得一提的是，使用该功能还需要先下载亿通行 App，然后才可以将“亿通行 Pay・秒通卡”通过 App 加到 iPhone 或 Apple Watch 的“钱包”中。

在使用 Apple Pay 快捷交通卡时，用户只需要将设备靠近检票口扫描器中心处附近，即可“刷卡”进站。整个体验不需要使用 Face ID、Touch ID 或密码，也无需唤醒或解锁设备，更无需扫码或者打开任何 App。

此外，Apple Pay 快捷交通卡用户可享受和亿通行同样的本地市政累计优惠政策和多种乘车优惠。

例如使用‘ 亿通行 Pay・秒通卡’同样享受市政累计优惠，乘北京地铁满 100 打 8 折，满 150 打 5 折。并可与二维码共同累计乘车金额，不用担心中途切换扫码方式，重新计算累计优惠。

另外，使用‘亿通行 Pay・秒通卡’乘北京地铁时，依然可以享受乘车红包、周月卡、卡券的优惠，已到手的福利可继续使用，甚至还可以收集蚂蚁森林能量。

值得一提的是，北京在去年的 5 月 16 日就已经实现公共交通扫码支付实现“一码通乘”。乘客使用亿通行、北京一卡通、北京公交三者中的任意一个 App，均可乘坐北京所有公交和地铁线路，以及 S2 线、怀密线 2 条市郊铁路线路。